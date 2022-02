Spider-Man: No Way Home, sub lupă: ce au spus Maguire, Garfield și Holland, despre filmul care i-a adus laolaltă

Un nou clip din culisele „Spider-Man: No Way Home” ni-i arată Tom Holland, Tobey Maguire și Andrew Garfield discutând despre experiența lor din film.

La mai bine de două luni de la lansarea filmului MCU, regizat de Jon Watts, noi și noi spoilere încep să fie lansate oficial, pe măsură ce filmul se pregătește pentru lansarea sa în format digital, plănuită curând.

Înainte ca acest lucru să se întâmple, fanii francizei au fost răsfățați cu un nou videclip publicat online, în care cei trei actori care au jucat, pe rând, rolul lui Spider-Man discută despre cel mai recent succes de la box office.

Studiourile Marvel și Sony au realizat, probabil, unul dintre cele mai interesante crossover-uri cinematografice din toate timpurile. Așadar, în lumina acestor informații, devine lesne de înțeles de ce producătorii continuă să „bată moneda” pe „Spider-Man”. Se poate ca cele două entități să-și dorească ca entuziasmul fanilor pentru „Spider-Man: No Way Home” să nu se stingă atât de ușor.

Mai mult, „Spider-Man: No Way Home”, a atras atenția și la premiile Oscar din acest an, concurând la categoria: „cele mai bune efecte speciale”.

Tobey Maguire, Tom Holland și Andrew Garfield vorbesc despre „Spider-Man: No Way Home”

Ca parte a lansării digitale pentru „Spider-Man: No Way Home”, Tom Holland, Tobey Maguire și Andrew Garfield s-a înscris, împreună, într-o conversație în care fiecare a vorbit despre experiența personală, în ceea ce privește lucrul la acest film. Holland s-a arătat, evident, a fi foarte recunoscător, însă ceea ce este și mai interesant este faptul că Maguire a recunoscut că s-a chinuit să păstreze secretul, în ceea ce privește implicarea sa în recenta producție.

Urmărește clipul distribuit de @gilmour34 pe Twitter mai jos:

În acest moment, nu există anunțuri oficiale cu privire la o eventuală revenire a actorilor Tobey Maguire și Andrew Garfield în franciza „Spider-Man”. Maguire, însă, ar putea să facă parte din distribuția noului „Doctor Strange”.