Spider-Man pare de neoprit: încasări record pentru No Way Home

Așa cum era de așteptat, odată cu trecerea timpului, noul Spider-Man a reușit să urce din ce în ce mai sus, în topul celor mai vizionate producții cinematografice, din toate timpurile.

Ultima săptămână a marcat un alt record pentru „Spider-Man: No Way Home”: filmul a reușit să „rupă” toate topurile în America de Sud.

„Spider-Man: No Way Home”, cel mai vizionat film din Mexic

Ultimele zile au marcat un nou succes pentru „Spider-Man: No Way Home”. Filmul a devenit cea mai urmărită producție din Mexic, din toate timpurile, încasând mai bine de 72 de milioane de dolari, până acum.

Nici în Brazilia nu a trecut neobservat, acesta fiind situat pe locul doi (cu 50,4 milioane de dolari încasări), în timp ce în America Centrală a bifat 12,6 milioane de dolari, iar în Ecuador 7,9 milioane de dolari.

La nivel global, filmul în care îl putem vedea pe Tom Holland în rolul principal, a încasat mai bine de 100 de milioane de dolari, în cinematografele IMAX.

Ce alte producții au mai înregistrat încasări mari, în ultima perioadă

Conform informațiilor deținute, „Matrix Resurrections” stă, de asemenea, extrem de bine, la capitolul încasări. Spre exemplu, în China, producția a reușit să ajungă pe locul întâi, la scurt timp de la intrarea sa în cinematografele din această țară.

„House Of Gucci” („Casa Gucci”), „Paw Patrol: The Movie”, „Encanto”, „Clifford The Big Red Dog”, „West Side Story”, „Licorice Pizza” și „Ghostbusters: Afterlife” se află, de asemenea, în topul preferințelor „devoratorilor” de cinematografie.

Ne așteptăm ca, pe viitor, „Spider-Man: No Way Home” să atingă alte și alte recorduri, de vreme ce, cu fiecare săptămănă care trece, producția pare să se cațăre tot mai sus în topul încasărilor din sălile de cinema.

În mod evident, succestul acestuia va fi greu de egalat de alte filme, inclusiv atunci când vorbim despre viitoarele producții cu și despre Peter Parker.