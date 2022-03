Viitorul nu sună bine pentru lansarea Morbius, în cinematografe: ce spun predicțiile

Cu toate că „Morbius” este unul dintre cele mai așteptate filme de la Marvel, din ultima perioadă, se pare că, potrivit estimărilor, ar putea să nu aibă parte de cifrele pe care le-au sperat producătorii, în sălile de cinema.

Estimările referitoare la primul weekendul al lui „Morbius”, în cinematografe, indică faptul că spin-off-ul ar putea fi cel mai prost cotat, pentru un film live-action „Spider-Man”.

Pregătit inițial pentru lansare în iulie 2020, filmul a fost amânat de mai multe ori din cauza pandemiei de COVID-19. A fost reprogramat ulterior pentru ianuarie 2022, dar a fost amânat din nou, de data aceasta pentru data de 1 aprilie 2022, în parte din cauza succesului absolut înregistrat de „Spider-Man: No Way Home”, la box office, compania dorind ca ambele filme să aibă parte de atenție, fără să se suprapună și să-și fure, astfel, reciproc din „faimă”.

Sony are de recuperat multe cu „Morbius”, deoarece se dorește ca filmul să continue succesul „Venom”, cât și „Venom: Let There Be Carnage”, ca o continuare firească a universului „Spider-Man”.

Sony deja se gândește ce va face după „Morbius”

Imediat ce se va termina nebunia „Morbius”, studioul are planuri mari pentru „Kraven the Hunter”, cu Aaron Taylor Johnson în rolul principal, dar și pentru „Madame Web”, peliculă în care o vom putea vedea pe Dakota Johnson (cunoscută pentru rolul din „Fifty Shades of Grey”).

Așadar, au fost dezvăluite informații privind succesul de la box office, dar și referitoare la impactul produs de „Spider-Man: No Way Home”, fiind făcute câteva estimări pentru weekendul de deschidere al lui „Morbius”. Potrivit acestora, filmul este de așteptat să bifeze 50 de milioane de dolari, în primul său weekend.

Dacă se va dovedi a fi așa, „Morbius” ar deveni filmul cu cea mai nefericită lansare, în ceea ce privește live-action-urile bazate pe franciza „Spider-Man”. O „performanță” asemănătoare a bifat „Spider-Man: Into The Spider-Verse”, care a reușit să se vândă pe numai 35 de milioane de dolari, în primul weekend.