Asistentul virtual de pe iPhone și iPad devine mai capabil și mai personal – ce trebuie să știi despre Siri AI

Pentru utilizatorii din România și din restul Uniunii Europene, situația are însă o nuanță importantă. Siri AI nu va fi disponibil inițial în UE pe iOS 27 și iPadOS 27, din cauza problemelor de reglementare invocate de Apple în raport cu Digital Markets Act. Totuși, utilizatorii de Mac, Apple Watch și Apple Vision Pro din UE vor putea folosi Siri AI dacă dispozitivul este setat într-o limbă acceptată. Cu alte cuvinte, experiența AI completă pe iPhone și iPad va întârzia în Europa, dar nu dispare complet din ecosistemul Apple.

Siri AI înțelege contextul personal și ce se află pe ecran

Cea mai importantă schimbare este capacitatea Siri AI de a lucra cu informații personale, fără ca utilizatorul să fie nevoit să caute manual prin aplicații. Apple spune că noul Siri poate găsi o recomandare de restaurant primită de la un prieten într-un mesaj, poate scoate la suprafață un număr de confirmare pentru un hotel dintr-un e-mail vechi sau poate găsi fotografii cu prieteni și familie dintr-o excursie recentă.

Această înțelegere a contextului personal se extinde și către aplicații terțe, dacă dezvoltatorii integrează funcțiile cu Spotlight. Asta poate transforma Siri într-un instrument mult mai util în viața de zi cu zi. În loc să cauți manual într-o aplicație, apoi în Mail, apoi în Photos, poți cere direct informația, iar asistentul ar trebui să înțeleagă unde să caute și ce rezultat este relevant.

Siri AI primește și onscreen awareness, adică poate răspunde la întrebări despre conținutul afișat pe ecran. Dacă primești un mesaj despre o masă cu prietenii, poți discuta cu Siri despre ce ai putea aduce, iar apoi poți adăuga o rețetă în Notes. Această legătură între ceea ce vezi, ceea ce întrebi și acțiunea dintr-o aplicație este una dintre marile promisiuni ale noii generații de asistenți AI.

Apple mai spune că Siri AI va putea folosi cunoștințe generale actualizate de pe web pentru întrebări pe aproape orice subiect. De exemplu, poți întreba când va avea loc următoarea eclipsă solară sau când vine un anumit artist în oraș, iar răspunsul poate deveni începutul unei conversații mai ample. Utilizatorul poate continua cu întrebări suplimentare, fără să reformuleze tot contextul.

Pe iPhone, Siri poate fi activat în continuare prin „Hey Siri”, prin butonul lateral sau printr-un gest de swipe din Dynamic Island pentru a începe o conversație. Pe iPad și Mac, integrarea se face și prin Spotlight, iar pe Mac apare inclusiv posibilitatea de a folosi un shortcut dedicat pentru Visual Intelligence, selectând ceva de pe ecran și întrebând direct Siri despre acel conținut.