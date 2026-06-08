Asistentul virtual de pe iPhone și iPad devine mai capabil și mai personal – ce trebuie să știi despre Siri AI
Apple a prezentat Siri AI, o versiune complet regândită a asistentului său virtual, construită pe Apple Intelligence și gândită să fie mult mai conversațională, mai utilă și mai conectată la contextul personal al utilizatorului. După ani în care Siri a fost perceput mai degrabă ca un asistent limitat, bun pentru alarme, apeluri, mesaje rapide și comenzi simple, Apple încearcă acum să îl transforme într-un instrument AI cu adevărat integrat în iPhone, iPad, Mac, Apple Watch și Vision Pro.
Noua versiune promite să înțeleagă mai bine ce se întâmplă pe ecran, să folosească informații personale din mesaje, e-mailuri, fotografii și alte aplicații, să răspundă la întrebări de pe web pe aproape orice subiect și să poată continua conversații complexe. În loc să fie doar o interfață vocală pentru comenzi scurte, Siri AI devine un asistent care poate ajuta utilizatorul să găsească informații, să scrie texte, să editeze conținut, să înțeleagă imagini și să acționeze în aplicații.
Pentru utilizatorii din România și din restul Uniunii Europene, situația are însă o nuanță importantă. Siri AI nu va fi disponibil inițial în UE pe iOS 27 și iPadOS 27, din cauza problemelor de reglementare invocate de Apple în raport cu Digital Markets Act. Totuși, utilizatorii de Mac, Apple Watch și Apple Vision Pro din UE vor putea folosi Siri AI dacă dispozitivul este setat într-o limbă acceptată. Cu alte cuvinte, experiența AI completă pe iPhone și iPad va întârzia în Europa, dar nu dispare complet din ecosistemul Apple.
Siri AI înțelege contextul personal și ce se află pe ecran
Cea mai importantă schimbare este capacitatea Siri AI de a lucra cu informații personale, fără ca utilizatorul să fie nevoit să caute manual prin aplicații. Apple spune că noul Siri poate găsi o recomandare de restaurant primită de la un prieten într-un mesaj, poate scoate la suprafață un număr de confirmare pentru un hotel dintr-un e-mail vechi sau poate găsi fotografii cu prieteni și familie dintr-o excursie recentă.
Această înțelegere a contextului personal se extinde și către aplicații terțe, dacă dezvoltatorii integrează funcțiile cu Spotlight. Asta poate transforma Siri într-un instrument mult mai util în viața de zi cu zi. În loc să cauți manual într-o aplicație, apoi în Mail, apoi în Photos, poți cere direct informația, iar asistentul ar trebui să înțeleagă unde să caute și ce rezultat este relevant.
Siri AI primește și onscreen awareness, adică poate răspunde la întrebări despre conținutul afișat pe ecran. Dacă primești un mesaj despre o masă cu prietenii, poți discuta cu Siri despre ce ai putea aduce, iar apoi poți adăuga o rețetă în Notes. Această legătură între ceea ce vezi, ceea ce întrebi și acțiunea dintr-o aplicație este una dintre marile promisiuni ale noii generații de asistenți AI.
Apple mai spune că Siri AI va putea folosi cunoștințe generale actualizate de pe web pentru întrebări pe aproape orice subiect. De exemplu, poți întreba când va avea loc următoarea eclipsă solară sau când vine un anumit artist în oraș, iar răspunsul poate deveni începutul unei conversații mai ample. Utilizatorul poate continua cu întrebări suplimentare, fără să reformuleze tot contextul.
Pe iPhone, Siri poate fi activat în continuare prin „Hey Siri”, prin butonul lateral sau printr-un gest de swipe din Dynamic Island pentru a începe o conversație. Pe iPad și Mac, integrarea se face și prin Spotlight, iar pe Mac apare inclusiv posibilitatea de a folosi un shortcut dedicat pentru Visual Intelligence, selectând ceva de pe ecran și întrebând direct Siri despre acel conținut.
Scriere, imagini, conversații salvate și protecția datelor
Siri AI vine și cu o aplicație dedicată, unde utilizatorii pot reveni la conversații anterioare. Istoricul este sincronizat privat prin iCloud între dispozitive, astfel încât poți începe o discuție pe Mac și o poți continua pe iPhone, iPad, Apple Watch sau Vision Pro. Este o schimbare importantă, pentru că transformă Siri dintr-un asistent de comenzi izolate într-un spațiu conversațional persistent.
Visual Intelligence se extinde semnificativ. Pe iPhone, Siri primește un mod dedicat în aplicația Camera, prin care poate „vedea” ce vede utilizatorul și poate oferi răspunsuri sau acțiuni. Apple oferă exemple precum împărțirea unei note de plată cu prietenii prin Apple Cash, disponibilă în SUA, sau obținerea de informații nutriționale despre o farfurie de mâncare. Pe iPad, Visual Intelligence este integrat în experiența de captură de ecran, iar pe Vision Pro poate răspunde la întrebări despre obiecte fizice sau conținut din ferestrele aplicațiilor.
Instrumentele de scriere devin mai puternice. Siri poate genera un draft de la zero aproape oriunde poți tasta, poate rescrie un text după indicații și poate adapta tonul în funcție de persoana căreia îi scrii. În Mail și Messages, Apple spune că Siri poate reflecta felul în care comunici de obicei cu fiecare destinatar. Dacă unui manager îi trimiți în general mesaje scurte, structurate, Siri poate genera un text în același stil.
Dictarea primește și ea îmbunătățiri, dar cele mai avansate funcții vor fi disponibile doar pe dispozitivele care suportă cel mai puternic model local Apple. Printre acestea se numără iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPad cu M4 sau mai nou și cel puțin 12 GB memorie unificată, Mac cu M3 sau mai nou și cel puțin 12 GB memorie unificată, precum și Apple Vision Pro cu M5. Pe aceste dispozitive, Siri va avea voci mai expresive și dictare mai precisă, cu punctuație, capitalizare și formatare gestionate automat.
Apple insistă mult pe confidențialitate. Siri AI folosește modele care rulează local, dar și Private Cloud Compute pentru cereri mai complexe. Compania spune că, atunci când sunt folosite serverele sale, datele personale nu sunt stocate și nu sunt accesibile Apple sau altor părți. De asemenea, experți externi pot verifica aceste promisiuni de confidențialitate.
Disponibilitatea este însă fragmentată. Siri AI este disponibil pentru testare de către dezvoltatori pe iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 și visionOS 27, urmând să ajungă ulterior și într-un beta de watchOS 27. Pentru utilizatori, funcțiile vor fi disponibile în beta mai târziu în acest an, pe dispozitive compatibile și setate în limba engleză, urmând ca Apple să extindă rapid suportul pentru mai multe limbi. Apple Intelligence are deja suport pentru mai multe limbi, inclusiv engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză, suedeză, turcă, japoneză, coreeană și chineză, dar unele funcții pot varia în funcție de regiune.
Pentru utilizatorii din România, concluzia este mixtă. Siri AI pare cel mai mare salt făcut vreodată de asistentul Apple, dar pe iPhone și iPad nu va fi disponibil inițial în UE. Dacă ai Mac compatibil, Apple Watch compatibil sau Vision Pro, vei putea testa mai repede noua experiență, cu condiția să folosești o limbă acceptată. Pentru iPhone și iPad, însă, viitorul mai inteligent al Siri depinde nu doar de tehnologie, ci și de felul în care Apple și autoritățile europene vor reuși să rezolve conflictul de reglementare.