Lovitura pentru toate casele de pariuri din România: se schimbă legea, pentru binele românilor

Noutăți legislative importante ar putea apărea în perioada următoare, în industria jocurilor de noroc. Noile măsuri au ca scop descurajarea acestui fenomen care pare să fi luat o amploare îngrijorătoare în rândul românilor.

Organizația Declic a luat atitudine și consideră că trebuie să fie interzise reclamele TV care promovează jocurile de noroc, sub diverse forme. În acest sens, ONG-ul a lansat deja o propunere legislativă sub forma unei petiții, care are nevoie de cât mai multă susținere.

Dacă măsura va fi adoptată de decidenții politici, nu vom mai vedea reclame la televizor, așa cum se întâmplă acum, care ne îndeamnă, de exemplu, să mergem într-un cazino pentru a ne încerca norocul. Moldova este deja un exemplu de bune practici în acest sens, acolo s-au luat deja măsuri pentru a proteja populația de astfel de tentații periculoase.

Conform reprezentanților Organizației, trebuie să se ia măsuri serioase din acest punct de vedere, deoarece reclamele la astfel de activități par să fi scăpat de sub control, au devenit extrem de populare și foarte frecvente, ceea ce poate reprezenta un pericol pentru cetățenii care sunt îndemnați să joace la jocurile de noroc.

Știm cu toții cazuri, din media sau din viața reală, ce ilustrează persoane ale căror vieți au fost distruse de adicția pentru jocurile de noroc, de orice natură ar fi ele. Tocmai de aceea, din cauza gradului mare de pericol, e vital să diminuăm, pe cât posibil, încurajarea acestor practici complet nesănătoase.

România nu va mai fi țara unde cazinourile și păcănelele sunt lăudate de toți