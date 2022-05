Fenomenul misterios din Munții Carpați: de ce apare bizara siluetă cu aura de înger. “O încărcătură energetică pozitivă”

În Munții Carpați are loc fenomenul rar în care apare silueta proiectată pe nori. Află întreaga poveste surprinsă în imagini de către un fotograf.

În Munții Făgăraș, mai concret pe vârful „Vânătoarea lui Buteanu”, un fotografi a reușit să surprindă un fenomen mai puțin obișnuit. Acest lucru se întâmpla la doi ani distanță după ce a fotografiat un „cer înstelat” în miezul zilei, la Bâlea Lac.

Acest fenomen natural mai este cunoscut și sub denumirea de „Spectru montan” sau „Umbra din nori” și a fost surprins de către fotograful Valentin Zamora, în urmă cu câțiva ani, pe vârful anterior menționat care se află la altitudinea de 2.507 metri.

Acest spectru mai este denumit și „Spectrul din Brocken”, iar în spate stă explicația potrivit căreia poate fi observat de pe Vârful Brocken, din munții Harz de pe teritoriul Germaniei. Acest fenomen mai este cunoscut și sub denumirea de fenomenul Gloria.

Efectul Goria apare din cauza interferenței undelor de lumină refractată intern în picături mici de apă. Ca un curcubeu, Efectul Gloria este centrat pe punctul antisolar, spun specialiștii. Acest punct coincide cu umbra capului observatorului.

Pentru a vedea Efectul Gloria, prin urmare, norii sau ceața care o provoacă trebuie să fie situate sub observator, în linie dreaptă cu Soarele sau Luna și cu ochiul observatorului.”, spun specialiștii.

Valentin Zamora este și cel care, în urmă cu doi ani de la acest fenomen, a mai surprins o imagine care te lasă mut de uimire. În timp ce se afla la Bâlea Lac, în plină zi, la ora 15:35, el a realizat o fotografie în care apărea cerul înstelat.

„În ziua în care am filmat acele entităţi luminoase pe creasta Munţilor Făgăraş, am mai realizat o fotografie, iar pe cer, deasupra luminii de pe munte se distinge ceva misterios. Muntii Făgăras și mediul natural, în general, îți oferă mereu experiențe placute. Nu am studiat fenomene paranormale, dar sunt convins că munţii noștri au o încărcătură energetica pozitiva”, povestea Valentin Zamora.