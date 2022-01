Domeniul în care ne lipsesc oameni pe piața muncii din România: aici trebuie să aplici dacă vrei job bine plătit

În domeniul IT lipsesc, pe piața din România, profesioniști. În 2019 era un deficit de aproximativ 15.000 de profesionişti IT pe an, dar acum acest deficit a crescut la aproximativ 25.000.

Conform unui interviu Economica.net, cu Anca Giurca, Managing Partner la Loginro, problema nu este doar în România, ci la nivel global. Există un deficit extrem de mare pentru talentul tech.

“În Europa se estimează că lipsesc aproximativ 500.000 de profesionişti tech până în anul 2025″, a spus Anca Giurca.

Iată care sunt cele mai căutate profiluri IT pentru care nu se găsesc suficienţi candidati pe piaţa românească.

Ana Giurca explică faptul că motivele ţin de dimensiunea paletei de talent, estimată la aproximativ 160.000, faţă de nevoile companiilor de a recruta.

În piaţa IT, aproape toate rolurile sunt greu de închis, pentru că este o piaţă foarte competitivă. Conform unui sondaj realizat de Loginro în randul companiilor din tech, se disting totuşi câteva roluri mai greu de recrutat.

Angajatorii din IT, din România, nu vor să-și piardă specialiștii, așa că fac numeroase contraoferte

Conform Economica.net, lista posturilor cel mai greu de ocupat din IT, este următoarea: Full stack Developers, Backend Developers, Architects, DevOps, Frontend Developers, Big Data, Data scientists, Mobile Developers, Quality Assurance, Business Analysts, Project Managers, Sales, presales, business developers.

Având în vedere oferta salarială şi/sau beneficiile care vin contraofertei angajatorilor, Ana Giurca, spune că în ultima analiză pe care au făcut-o, în IT, oamenii cer un premium salarial de 27%, în medie, atunci când sunt într-un proces de recrutare.

“Pe de altă parte, atunci când analizăm creşterile salariale efective la schimbarea jobului, avem o creştere de aproximativ 16%, în medie, pe industrie, iar programatorii obţin undeva la 18% în plus”, a adăgat aceasta.

Progresul României constă în digitalizare. Am observat, mai ales în ultimii doi ani, că tehnologia ne-a ajutat extrem de mult. Iată care este mesajul șefului Microsoft România pentru toți cei care lucrează în IT.

Bogdan Putinică, şeful Microsoft România are un mesaj către IT-işti: “Atât noi, cât şi voi suntem acum responsabili pentru o mare parte a progresului acestei ţări”.

Putinică a susţinut un discurs la deschiderea evenimentului Microsoft Tech Day 2021, ajuns la cea de-a cincea ediție, care a avut loc între 24 şi 25 noiembrie anul trecut, în format online.