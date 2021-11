Microsoft Tech Day 2021 – cum participi gratuit la cea mai importantă conferință de tech și AI

În acest final de noiembrie, Microsoft România organizează a cincea ediție a Microsoft Tech Day. Evenimentul dedicat specialiștilor și profesioniștilor din domeniul IT va avea loc pe 24 și 25 noiembrie, iar participarea este gratuită.

Microsoft Tech Day 2021 este un eveniment dedicat în principal dezvoltatorilor de software din România. Chiar dacă participarea nu implică niciun cost din partea ta, reprezintă o ocazie unică pentru a înțelege trenduri de tehnologie de la unii dintre cei mai importanți jucători din domeniul IT autohton. Pentru înscriere, puteți folosi linkul de mai sus. Acest articol este realizat cu sprijinul Microsoft, iar lista celor care vor lua cuvântul pe parcursul evenimentului poate fi văzută mai jos.

Microsoft Tech Day 2021 – cele mai noi tehnologii, instrumente și aplicații de inteligență artificială

La nivel global, peste 95% dintre cele mai mari companii depind într-o oarecare măsură de tehnologiile de cloud dezvoltate de Microsoft. În contextul crizei sanitare, importanța integrării acestor soluții în business-uri de orice dimensiune, într-o manieră cât se poate de sigură, este mai importantă ca niciodată. Prin aceste tehnologii, gigantul din Redmond nu doar că-și sprijină clienții, dar accelerează procesele de transformare digitală pe care aceștia le derulează.

De cealaltă parte a ecuației, Microsoft face eforturi, prin instrumentele dezvoltate in-house, să susțină activitatea dezvoltatorilor de software. Să le ofere soluții și instrumente necesare pentru a crea experiențe unice pentru utilizatori și indispensabile pentru un viitor digital inevitabil.

În acest context, Microsoft Tech Day 2021, desfășurat între 24 și 25 noiembrie, își propune să ajute participanții să înțeleagă mult mai bine tendințele actuale din domeniul tehnologiei și, într-o măsură destul de mare, viitorul care ne așteaptă. Indiferent dacă ești proprietar de business, administrator IT, dezvoltator sau expert în securitate cibernetică, a cincea ediție a conferinței îți prezintă în altă lumină provocările sectorului tech și soluțiile Microsoft disponibile pentru a-ți face viața mai ușoară. În mod previzibil, evenimentul se va desfășura online.

“Tehnologia este un vector generator de progres, iar unul dintre obiectivele noastre este acela de a sprijini organizațiile de pretutindeni în procesul de digitalizare, cu scopul de a deveni mai performante. Totodată, susținem activitatea dezvoltatorilor de software prin crearea de soluții și instrumente care să le ofere agilitate și să sporească inovația, astfel încât aceștia să-și valorifice întregul potențial și să le poată oferi utilizatorilor experiențe unice. Ne dorim ca ediția de anul acesta a evenimentului Tech Day să reprezinte pentru fiecare dintre noi – atât participanți, cât și organizatori – o resursă pentru dezvoltarea următoarei generații de aplicații și tehnologii de inteligență artificială, machine learning și nu doar. Ne propunem să descoperim alături de participanți și de experții prezenți, oportunitățile aduse de tehnologie și noi modalități prin care profesioniștii în domeniul IT și mai ales dezvoltatorii de software își pot transforma ideile în inovații cu un real impact”, atrage atenția Bogdan Putinică, General Manager al Microsoft România.

În cadrul evenimentului, participanții vor avea ocazia să exploreze cele mai recente tehnologii și instrumente care stau la baza următoarei generații de aplicații și soluții de inteligență artificială, precum și a soluțiilor pentru managementul și analiza de date. Informațiile vor fi oferite de la experți și lideri din industria de hi-tech. În același timp, vor fi incluse sesiuni de training și networking împreună cu specialiștii și speakerii prezenți la eveniment.

Microsoft Tech Day 2021 are loc într-o perioadă de plină expansiune a sectorului IT de pe meleaguri mioritice, un moment în care această industrie aduce o contribuție important PIB-ului României. Dacă avem în vedere și faptul că piața locală dispune de mai multe atuuri unice care ne pot transforma într-un hub tehnologic regional, ar fi păcat să nu profiți de această oportunitate. Punctual, evenimentul se adresează mai ales profesioniștilor și liderilor din domeniul IT – dezvoltatori de software, administratori de baze de date, analiști sau experți în domeniul de data science.