Cum a ajutat pandemia IT-iștii: acum au apărut datele

Criza sanitară actuală reprezintă o piatră grea de încercare pentru multe domenii de activitate. Industria ospitalității, de exemplu, este aproape dărâmată, atât în România, cât și la nivel european sau global, însă există și domenii care au avut de câștigat de pe urma pandemiei. Unul dintre ele este reprezentat de sectorul IT.

Conform celor mai recente studii efectuate pe sectorul de profil, pandemia a avut un impact benefic, dintr-un anumit punct de vedere.

Directorii IT contribuie la implementarea strategiilor de transformare a departamentelor financiare și de adaptare pentru a ține pasul cu nevoile de business și cu evoluția tehnologică, 70% dintre aceștia accelerând strategiile de transformare a funcției financiare cu cel puțin un an ca urmare a pandemiei de Covid-19, potrivit raportului Deloitte „A more Effective CIO-CFO Partnership”, realizat în colaborare cu Workday, companie lider în serviciile de tip cloud pentru departamentele financiare și de resurse umane.

Conform studiului, businessurile cu directori de IT care au o abordare inovatoare și o viziune clară în privința transformării departamentelor financiare ale companiilor, o mentalitate deschisă, care se concentrează pe colaborare și au o strategie legată de tehnologie, își depășesc competitorii în privința unor aspecte.

Astfel, companiile cu directori IT inovatori raportează unii indicatori peste media industriei din care fac parte, de exemplu gradul de satisfacție a angajaților (85% față de 58%) și gradul de securitate cibernetică (81% față de 67%). De asemenea, 90% dintre acești lideri inovatori au raportat că departamentele IT pe care le conduc sunt mult mai integrate în alte arii ale companiei decât erau în urmă cu 12 luni, comparativ cu 72% din numărul total de respondenți.

„Colaborarea dintre directorii IT și ceilalți actori cheie din cadrul unei companii, inclusiv directorii financiari, este importantă pentru stimularea transformării departamentelor financiare. Lipsa de coordonare între departamentul IT și cel financiar poate avea implicații serioase din punct de vedere financiar, care pot pune în pericol chiar funcționarea companiei, iar directorii IT inovatori sunt conștienți de acest risc, 83% dintre aceștia susținând că nu își vor putea atinge obiectivele de creștere dacă departamentele IT și financiar nu colaborează strâns. Succesul acțiunilor unui director IT nu se datorează neapărat celei mai avansate tehnologii sau celui mai mare buget, ci unei mentalități și unui set de priorități, care include și colaborarea între departamente”, a spus Vladimir Aninoiu, Director de tehnologie în cadrul practicii de consultanță a Deloitte România.

Pe lângă transformarea funcției financiare, directorii IT inovatori se concentrează pe agregarea și gestionarea datelor, arată studiul, 92% din aceștia afirmând că agregarea datelor financiare ale companiei într-o sursă unică de date (SSOT) este prioritatea lor principală, comparativ cu doar 72% din totalul respondenților.