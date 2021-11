The Simpsons, cei mai mari “prezicători”: cum se explică evenimentele care au apărut în cel mai celebru serial de animație american

A prezis Bill Gates multe, dar și Simpsons … Nu, n-are regizorul niciun glob de cristal pe platoul de filmare. Atunci, cum se explică evenimentele care s-au întâmplat în realitate, dar care au apărut în serial, cu ani înainte?

Nu trebuie să fii fan al serialului de animație sau să fi urmărit vreun episod măcar. Cu siguranță ai văzut vreo memă pe internet despre cum Simpsons sunt un fel de “mama Omida” modernă.

Pe parcursul celor aproape 30 de ani, serialul despre cea mai faimoasă familie animată din lume a făcut aluzie la multe evenimente din viața reală cu mult înainte ca acestea să se întâmple: președinția lui Trump, descoperirea particulei Bosonului Higgs („particula Dumnezeu”,), 11 septembrie sau preluarea Fox de către Disney. Acest palmares de coincidențe i-a determinat pe fanii serialului să creadă că „The Simpsons” este, cel puțin, un produs al celor mai inteligenți scriitori de televiziune și, poate, ceva profetic.

Viitorul poate fi prognozat mai bine decât s-ar putea crede, a spus Al Jean, unul dintre scriitorii originali ai serialului și showrunner-ul acestuia din 1998. Episoadele din „The Simpsons” sunt difuzate la un an după ce sunt produse, a spus el, așa că „este doar un un fel de sentiment pe care îl avem sau doar niște idei pe care le gândim sau, de ce nu, intuiția care ne călăuzește cu un an înainte”.

Show-ul este produsul unor minți strălucitoare, mulți absolvenți de Harvard, a spus William Irwin, a cărui carte „The Simpsons and Philosophy” a fost predată ani de zile la cursurile universitare de la Universitatea din California, Berkeley, dar și la alte școli. Irwin este președintele de filozofie la King’s College din Wilkes-Barre, Pennsylvania. El a spus că scriitorii guvernează serialul, nu actorii.

Rezultatul este un spectacol plin de referiri la artă, literatură, cultură pop, politică și știință.

Dar un alt posibil factor e în joc: „legea numerelor mari”, un concept prezentat de matematicienii de la Harvard, Frederick Mosteller și Persi Diaconis, în lucrarea lor din 1989, Metodele pentru studierea coincidențelor. Legea numerelor mari este o teoremă din teoria probabilităților care descrie rezultatele unui experiment repetat de mai multe ori. Conform acestei legi, rezultatul mediu obținut se apropie tot mai mult de valoarea așteptată, cu cât experimentul se repetă de mai multe ori. Aceasta se explică prin faptul că abaterile întâmplătoare într-un sens sau altul se compensează reciproc. Această lege a fost formulată de Jakob Bernoulli și a pus bazele teoriei probabilităților ca știință.

Sau, pentru fanii care caută răspunsuri în afara logicii convenționale, Dr. Bernard Beitman, autorul cărții „Connecting With Coincidence”, oferă existența „psihosferei”, atmosfera noastră mentală care este, în esență, o „minte de grup în acțiune”.

Așadar, iată în continuare câteva dintre cele mai remarcabile și ciudate coincidențe sau previziuni din „The Simpsons” și cum pot fi explicate sau nu.

În episodul „Orașul New York vs. Homer Simpson”, a existat un moment care a făcut aluzie la atacurile din 11 septembrie asupra World Trade Center din New York și nici măcar Al Jean nu a putut explica acest lucru.

În 2010, Bill Oakley, un producător executiv al serialului la acea vreme, a declarat pentru The New York Observer: „Cei 9 dolari au fost aleși ca un tarif comic de ieftin”, a spus el. „Și voi recunoaște că este ciudat”.

Conexiunea neintenționată a seriei cu 9/11 este departe de a fi singura. Episodul pilot din „The Lone Gunmen”, un spin-off de scurtă durată al „The X-Files” care a fost difuzat cu șase luni înainte de 11 septembrie, include un complot în care un avion deturnat vizează World Trade Center. Piloții recuperează controlul și ratează turnurile cu doar câteva clipe înainte de a se ciocni. Deci au mai făcut și alții “previziuni”.

Dar, acum serios vorbind, turnurile gemene din New York, având în vedere relația tensionată dintre SUA și teroriști, au reprezentat dintotdeauna o țintă, în eventualitatea unui atac terorist. Și, din păcate, s-a concretizat. Deci a fost un subiect exploatabil.

Simpsons a prezis că campionii N.F.L. trei ani la rând — într-un episod care a fost integral despre predicții. Și da, toate trei au fost doar presupuneri norocoase, a spus Al Jean.

În „Lisa the Greek”, care a fost difuzat pentru prima dată în ianuarie 1992, Homer și Lisa se leagă de sport – de fapt, de jocuri de noroc sportive. Lisa a descoperit un talent pentru a prezice câștigătorii fotbalului, iar Homer se bucură. Lisa îi spune lui Homer că dacă Washington Redskins i-ar învinge pe Buffalo Bills în Super Bowl, ea tot l-ar iubi. Dacă nu o fac, ea nu o va mai face.

Washingtonul câștigă și totul este bine între ei. La trei zile după difuzarea episodului, Washington a învins Buffalo cu 37-24.

Episodul a fost reproiectat în 1993 și în 1994, cu noile echipe legate de Super Bowl, care au fost Dallas Cowboys și Buffalo Bills, în ambii ani. Lisa a mizat cu Dallas. În 1993, Dallas a câștigat cu 52-17. În 1994, Dallas a câștigat, 30-13.

Încă una dintre predicțiile „Simpsons” care s-a adeverit a fost afacerea Disney de 52 de miliarde de dolari pentru 21st Century Fox. În episodul „When You Dish Upon a Star”, există un semn pe care scrie „20th Century Fox, o divizie a Walt Disney Co”.

Al Jean a spus că acest tip de predicție a fost în concordanță cu procesul de gândire înainte al scriitorilor. Acordul „a fost doar încă unul”, a spus el. „S-a întâmplat. Mereu există fuziuni. Părea logic, știi?”.

La prima vedere, epidosul „The Wizard of Evergreen Terrace” ar putea părea ca cea mai ciudată profeție Simpsons: Homer, străduindu-se să fie următorul mare inventator, stând la o tablă, pe care este mâzgălită o ecuație complexă.

Ecuația respectivă este nesemnificativă, în comparație cu ceea ce ar deveni particula Bosonului Higgs, sau „particula lui Dumnezeu”, care a fost descoperită în 2012, la zeci de ani după ce se presupunea că există pentru prima dată.

„Acea ecuație prezice masa bosonului Higgs”, a declarat , pentru ziarul britanic The Independent, în 2015, Simon Singh, autorul cărții din 2013 „The Simpsons and Their Mathematical Secrets”. „Dacă o rezolvi, obții masa unui boson Higgs care este doar puțin mai mare decât nanomasa unui boson Higgs. Este oarecum uimitor deoarece Homer face această predicție cu 14 ani înainte de a fi descoperită”.

Dar poate fi explicat într-o oarecare măsură. „Bosonul Higgs a fost scris în scenariu de David Cohen, care este unul dintre oamenii cu experiență în matematică din acest serial”, a spus Al Jean. „Ceea ce a introdus a fost o presupunere plauzibilă în acel moment. Așa că nu a fost complet în afara logicii”.

Dacă menționezi cuiva predicțiile „Simpsons”, sunt șanse ca acesta să răspundă cu: „L-au prezis pe Trump, nu?”. Deși ar putea părea destul de uimitor, este, de fapt, una dintre cele mai logice “profeții” ale serialului, conform lui Al Jean.

