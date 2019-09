The Simpsons au prezis-o pe Greta Thunderbg: discursul pare același

Printre multele scenarii pe care creatorii The Simpsons le-au prezis de-a lungul anilor, se pare că se numără și existența lui Greta Thunderberg.

Se știe de foarte mult timp faptul că The Simpsons a făcut o treabă foarte bună în prezicerea anumitor evenimente. În contextul în care acesta este unul dintre cele mai longevive seriale din toate timpurile, te-ai aștepta ca unele scenarii să coincidă cu evenimente reale, dar este prima oară când The Simpsons au prezis existența unei persoane.

Serialul de animație a inclus predicții precum Donald Trump în poziția de președinte, închiderea lanțului de magazine Toys R Us sau interpretarea lui Lady Gaga de la Super Bowl. Există însă un număr mare de dovezi descoperite de fani care atestă faptul că au prezis-o pe Grate Thunderberg.

Este important de reținut că nu au prezis nașterea ei sau aspectul vizual, ca printr-o vrajă. În schimb, utilizatorii de pe Reddit și Twitter sunt de părere că show-ul a prezis existența unei adolescente ambițioase, cu un ton grav și agresiv, care să lupte pentru protecția mediului printr-un discurs fatidic. Diferența este că în serial, discursul nu a fost ținut de Greta Thunderberg, ci de Lisa Simpson.

La fel ca Greta, în The Simpsons, Lisa este o fată deșteaptă care nu se ferește să discute despre subiecte importante, indiferent de numărul de adulți care nu sunt de acord cu ea. În serial, ea este activistul numărul unu, precum Greta în lumea reală.

Cea mai clară dovadă a conexiunii dintre personajul real și cel din animație iese la iveală în momentul în care vezi discursul ținut de Lisa în fața colegilor săi de școală din Springfield. Atunci, a avertizat că orașul ei va dispărea peste 50 de ani, din cauza schimbărilor climatice.

Clipul cu pricina a fost inclus în episodul 17 din sezonul 20. În același monolog înverșunat, ea face referire la creșterea nivelului mării, la dioxidul de carbon blocat în atmosferă și la inundațiile din teritoriile joase. Toate acestea au fost incluse și în discursurile recente susținute de Greta Thunderberg. Clipul de mai jos include ambele discursuri și te ajută să-ți formezi propria opinie pe marginea subiectului.

”People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairytales of eternal economic growth.” Watch Greta Thunberg speak at the UN Monday morning. https://t.co/Akkxm9sXdr pic.twitter.com/ahHKlhbYaE

— WIRED (@WIRED) 23 September 2019