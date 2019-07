Episodul cu numărul 666 al The Simpsons va fi doar despre Stranger Things

În acest an, episodul special de Halloween al The Simpsons, cel cu numărul 666, va fi doar despre celebrul serial Stranger Things.

Mai mult, în acest an va avea loc a 30-a ediție a Treehouse of Horror, o serie de trei episoade tematice de Halloween. Primul episod din această serie se numește Danger Things și este insipirat din serialul Netflix.

Coincidență sau nu, acest episod este cu numărul 666 al serialului. În stilul clasic, episodul The Simpsons parodiază show-ul Netflix, iar Lisa va fi Eleven, Chief Wiggum va fi Hopper, Martin va fi Lucas, iar Bart interpretează rolul lui Mike și Nelson pe cel al lui Dustin.

Când va apărea episodul The Simpsons, inspirat din Stranger Things

Millhouse va fi Will Byers și va fi răpit și dus în ținutul Over Under (Upside down în Stranger Things), iar Lisa va trebui să-l salveze. Tot în poster îl vedem și pe Homer speriat, iar pe Selma Bouvier o vedem încurcată cu o creatură acvatică, ceea ce ne duce cu gândul la celebrul Shape of Water. Iar în partea de sus a posterului scrie „Episodul 666 – cum am plănuit încă de la început”. Episodul va avea premiera pe 20 octombrie.

The Simpsons este cel mai prolific serial de animație american, debutând pe 17 decembrie 1989. În acest an se va difuza sezonul 30 și serialul va mai apărea pentru cel puțin alte două sezoane. Producția a fost transformată și într-un film de cinema, iar Matt Groening, creatorul serialului, a confirmat că va exista și o continuare.

El a făcut anunțul în cadrul comic con-ului din San Diego. „Disney vrea ceva în schimbul acelor bani și Disney va primi ceva”, a spus el, făcând referire la achiziția Disney a 20th Century Fox, compania care deținea The Simpsons. Cu toate acestea, el nu a confirmat că producția a început la un film The Simpsons. Așa că, să nu te aștepți la o lansare prea curând. Să sperăm doar că se va reîntoarce Spider-Pig!