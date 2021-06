SpaceX va lansa racheta Starship de pe platforme plutitoare până în 2022. Cum arată portul spațial futurist creat de Musk

Potrivit CEO-ului SpaceX, Elon Musk, compania spațială ar putea lansa nava spațială Starship dintr-un port spațial oceanic, anul viitor.

Platformele, numite Deimos și Phobos, după cele două luni ale lui Marte, sunt menite să permită navei spațiale SpaceX să lanseze misiuni pe orbita Pământului, pe Lună și, eventual, pe Marte.

Este încă un semn că SpaceX este hotărât să creeze o platformă reutilizabilă de lansare, care ar putea ajunge să ducă în 2024 astronauți pe suprafața Lunii, după premiera din anii 70.

Starship fuels up before liftoff on its offshore launch platform Deimos!#SpaceX #Starship #Deimos #Render pic.twitter.com/wFcjT5WUaA

— Kendall Dirks (@Kendall_Dirks) May 29, 2021