Plimbările zilnice ar trebui să facă parte din viața noastră. Iată care sunt efectele acestora

Sănătatea fizică alături de cea mentală ne oferă o viață plină de bucurii și satisfacții. Cu siguranță, una depinde de cealaltă. Dacă ești sănătos, din punct de vedere fizic, ai mari șanse să fi mai fericit.

Dacă nu, atunci suferința se extinde și la nivel mental și îți creează un disconfort mare. Pe de altă parte, dacă ești liniștit și mulțumit din punct de vedere mental ai șanse mai mici să te îmbolnăvești. Ne place sau nu, există o co-independență între acestea două. Problema este, cum facem ca factorii externi negativi să ne afecteze cât mai puțin. Există practici pe care poți să le aplici constant, care îți dau o stare de bine și care te ajută să treci peste multe neajunsuri, fizice sau mentale.

Activitate care contribuie la starea ta de bine

Plimbarea este o activitate care te poate ajuta, mai mult decât crezi. Știu, ai mai auzit asta, dar ți se pare puțin probabil ca o banală plimbare să contribuie cu ceva la starea ta de bine. E mai simplu să nu o faci, mai ales dacă nu vezi nici un beneficiu, de pe urma ei. Beneficiile sunt multe, dar depinde de tine dacă vrei să experimentezi o activitate simplă și sănătoasă sau să te complaci în cotidianul care te apasă, zilnic. Acest gen de activitate poate fi făcut de oricine, în orice context și oricât timp ai la dispoziție. Plimbările sunt foarte importante, ele contribuie foarte mult la starea ta de sănătate.

Dacă incluzi acest gen de activitate în viața ta, vei vedea cum starea ta se schimbă, de la o zi la alta. Nu e complicat, trebuie doar să fi conștient de beneficiile ei, iar apoi să incluzi activitatea în programul tău zilnic. Corpul uman are nevoie de mișcare pentru ca organismul să funcționeze corect.

Beneficiile plimbărilor

Partea bună este că nu ai nevoie de nici un fel de pregătire. Ca să te menții în formă fizică bună, nu înseamnă că trebuie să mergi zilnic la sală sau trebuie să îți cumperi echipament de fitness. Plimbarea este o activitate fizică menită să te mențină în formă. Am găsit câteva beneficii reale ale mersului pe jos, care te vor ajuta să înțelegi importanta lui.

Metodă de antrenament

Mersul pe jos este un exercițiu care este considerat unul dintre cele mai sănătoase. Plimbarea este o formă de activitate care poate fi făcut de toată lumea și are ca beneficiu îmbunătățirea tonusului muscular. Plimbatul pune în mișcare aproape toate părțile corpului. Mușchii spatelui, ai coapselor, pieptul, gambele și gâtul, toate au parte de exercițiu fizic în timpul plimbărilor. Cu fiecare plimbare pe care o faci masa musculară crește. Aceasta se dezvoltă în mod armonios, într-un mod natural. Mulți dintre noi au o reticență foarte mare față de exercițiile fizice. Într-un cadru organizat și profesionist sportul este foarte important, dar nu toți dintre noi avem afinitate spre el și ni se pare mult, prea complicat, prea scump sau pur și simplu suntem comozi. Efortul depus în timpul plimbării este minimal, nu simțim realmente că facem o activitate fizică. Totuși, ea are o importanță foarte mare, iar aportul său la sănătatea noastră este vital.

Mersul pe jos relaxează

După o zi lungă și stresantă la birou, nu există nimic mai bun decât o plimbare. Dacă aceasta este făcută imediat după ce ieșim de la muncă, are menirea de a ne relaxa total. O jumătate de oră de mers pe jos te face să uiți de toate problemele zilnice, care ți-au creat stres și te relaxează mental. Cercetătorii au studiat aportul plimbărilor în sănătatea noastră mentală. Se pare că, mersul pe jos sporește capacitatea de memorare, îmbunătățește atenția și nivelul de înțelegere a lucrurilor. De fapt, starea de relaxare are ca efect toate aceste lucruri. Când suntem stresați ne concentrăm foarte greu, de aceea plimbările sunt benefice pentru starea noastră psihică. De asemenea, dacă în timpul unei zile stresante introducem o plimbare, aceasta ne ajută să scăpăm de greutatea mentală acumulată anterior. Astfel că , după o zi obositoare urmată de o plimbare vom putea avea o seară relaxantă alături de familie sau de prieteni. Cu ajutorul ei devenim mai relaxați și avem capacitatea de a ne bucura deplin de restul zilei. Cercetătorii spun că în urma unei plimbări, sunt eliberate în corp endorfine, cunoscute sub numele de ”hormonul fericirii”, care te ajută ă ai o dispoziție mai bună și să previi depresia.

Somnul este mai odihnitor

Da, după o plimbare în care ai reușit să te tonifici puțin, să te relaxezi și să te deconectezi de la problemele zilnice care îți creează un stres latent, evident că somnul este mult mai bun. Calitatea somnului este foarte importantă. Un somn bun aduce cu el beneficii majore, stimulează imunitatea, îmbunătățește activitatea psihică, previne diabetul zaharat, scade riscul bolilor de inimă și îmbunătățește memoria. De multe ori, dormi suficiente ore, dar dimineața te trezești, parcă, la fel de obosit. De ce se întâmplă asta? Stresul și gândurile îți strică calitatea somnului. O plimbare în aer liber te ajută să elimini stresul, tensiunea și te relaxează. Astfel că, somnul tău este mai odihnitor iar dimineața următoare te simți mai energic și plin te viață.

Digestia este mult îmbunătățită

Mersul la plimbare după cină are efect asupra digestiei. De asemenea, este foarte cunoscut faptul că rata crescută a metabolismului înseamnă ardere mai rapidă. Acest lucru generează scădere în greutate. Din păcate, populația care duce un stil de viață sedentare se confruntă de multe ori cu probleme de tensiune, colesterol mărit, glicemie sau strat de grăsime pe talie. Toate acestea pot fi eliminate cu ajutorul plimbărilor zilnice. Sindromul metabolic poate fi eliminat prin orice fel de exerciții cardio. Mersul pe jos este un exercițiu care impulsionează ritmul cardiac, de aceea este foarte bun pentru cei care doresc să scadă masa corporală. În acest fel, poți să scapi de grăsime fără a pierde din masa musculară, care este foarte importantă. Teoria din spatele acestei idei este că dacă corpul este sărac în carbohidrați, va apela la depozitele de grăsime ca și sursă principala de energie. Premisă complet adevărată, iar plimbatul este cea mai bună formă de exercițiu pentru asta. Este știu faptul că, după o cină este de preferat să faci o plimbare, pentru a digera alimentele consumate.

Sistem imunitar puternic

Mersul pe jos are un aport foarte important asupra sistemului imunitar. Printre factorii care slăbesc sistemul imunitar se numără stresul, stilul de viață sedentar și calitatea slabă a somnului. Toți aceștia sunt factori pe care poți să îi elimini, cu ajutorul plimbărilor zilnice. De asemenea, activitățile fizice făcute cu regularitate la intensitate moderată sunt cea mai bună alegere, când vine vorba de imunitate puternică. Exista diverse teorii despre cum activitatea fizică moderată îți susține sistemul imunitar. Atunci când faci mișcare, anticorpii luptă cu diverși agenți străini neprielnici. De aceea, celulele albe din sânge circulă mai repede și pot detecta acești agenți, mai devreme decât ar face-o in mod normal. Pot ajuta inclusiv la eliminarea unor astfel de agenți, de la nivelul cailor respiratorii. Pe măsură ce corpul se încălzește în timpul plimbării, temperatura mai mare încetinește proliferarea lor și astfel ajută sistemul imunitar să te mențină protejat. În cele din urmă, hormonii stresului se eliberează mai lent în timpul ăsta ceea ce ajută la reducerea șanselor afectării organismului.

Plimbările și masa musculară

Mersul pe jos este un tip de exercițiu simplu și extrem de eficient în reducerea procentajului de grăsime, totodată menținând masa musculară la un nivel optim. Spre deosebire de antrenamentele la sală sau de alte tipuri de antrenamente sportive, mersul pe jos nu suprasolicită sistemul muscular. Dacă combinăm mai multe zile de antrenament cardio intens cu antrenament de greutăți, corpul poate deveni suprasolicitat. Este aproape imposibil să te supraantrenezi plimbându-te. Datorită faptului că mușchiul nu acumulează stres, putem parcurge ore în șir fără să resimțim oboseala. Singurul lucru de care ar trebui să ne îngrijorăm sunt durerile de tibie, care apar atunci când mergem timp îndelungat pe suprafețe dure. Dar, o încălțăminte adecvată rezolvă și această problemă. Mersul pe jos este un exercițiu de intensitate scăzută, ceea ce înseamnă că arde un procent mai ridicat de grăsime, fără a afecta masa musculară.

Previne depresia

După cum am menționat mai devreme, mersul pe jos te ajută să te simți relaxat după o zi lungă. Mintea ta devine calmă și ai șansa să scapi de toată negativitatea zilei. Acest lucru va reduce, de asemenea, riscul de depresie. Pe măsură ce mintea ta se relaxează, te simți pozitiv și mai vesel. Plimbările te pot ajuta să îți îmbunătățești starea generală de sănătate și pot avea un efect pozitiv asupra minții. Depresia este o stare care e instalează, de cele mai multe ori, în timp. Dacă tu eliberezi mintea de stres și anxietate, în mod constant, ai șanse foarte mari ca aceasta să nu se mai formeze. Dacă treci prin evenimente negative foarte traumatizante, plimbările ajuta să elimini depresia, înainte ca aceasta să se adâncească și să îți afecteze viața și sănătatea.

Renunță la mașină, mergi pe jos

În concluzie, mersul pe jos practicat în mod regulat nu poate decât să ne facă mai sănătoși, atât fizic cât și psihic. Locul de muncă, treburile casnice, copii sau orice altă activitate pare să fie mult mai importante, astfel ziua trece, iar plimbările nu mai pot fi integrate în rutina ta zilnică. Totuși, există metode prin care putem să includem plimbarea în activitățile noastre zilnice. În funcție de modul de viață al fiecăruia se pot acomoda cu mare succes activități pe care să le transformi în plimbări. Atunci când îți permite distanța care trebuie parcursă, lasă mașina acasă. Încearcă să mergi pe jos, folosește bicicleta sau autobusul. În acest fel, tot va trebui să parcurgi o parte din distanță pe jos, spre stație sau până la destinație.

Nu mai folosi liftul

Nu mai folosi liftul sau scările rulante, așa îți vei antrena mușchii fesieri. Renunță la cumpărăturile săptămânale de la marile magazine și mergi pe jos la ce mai apropiată alimentară. Cumpără doar necesarul zilnic, astfel că, în ziua următoare va trebui să te întorci din nou și vei face o nouă plimbare, fără a fi nevoit să cari pungi pline de cumpărături.

Nu există un moment potrivit pentru plimbări. Nici măcar nu trebuie să fi constant. Important este să conștientizezi beneficiile majore pe care le are acesta. Odată ce ești conștient de ele vei putea să le incluzi in programul tău zilnic, foarte ușor. Nu trebuie să ți cont de nici o coordonată, nu necesită bani, trebuie doar să fi convins de aportul foarte important asupra sănătății tale fizice și mentale.

O activitate zilnică moderată făcută cu regularitate, cum ar fi plimbarea zilnică, crește speranța de viață a unei persoane cu câțiva ani. Acest lucru este valabil chiar și pentru supraponderali. Conform specialiștilor, doar 30 de minute pe zi, poate crește capacitatea cardiovasculară, întări oasele, reduce excesul de grăsime corporală și crește puterea și rezistența musculară. De asemenea, poate reduce riscul de a dezvolta afecțiuni precum boli de inimă, diabet de tip 2, osteoporoză și unele tipuri de cancer. Din punct de vedere mental, reduce stresul, elimină depresia, relaxează și îți dă un tonus energetic mare. Pe lângă toate astea, mersul pe jos îmbunătățește memoria, somnul, echilibrul și coordonarea. Spre deosebire de alte forme de exercițiu, mersul pe jos este gratuit și nu necesită echipament special sau antrenament. În plus, nu necesită nici o programare clară și exactă, este o activitate care poate fi făcută în orice moment al zilei. Nefiind un efor fizic major aceasta poate să fie realizată constant pe perioade îndelungate, deoarece nu necesită recuperare de nici un fel.

Nu uita ceea ce oamenii de știință au confirmat mereu: o plimbare obișnuită de 30 minute pe zi poate adăuga 3 până la 7 ani în viața ta! Și cine nu își dorește o viață mai lungă și mai sănătoasă?