Cum să nu te lași păcălit atunci când faci cumpărături online: sfaturi să nu pierzi banii de pe card

Cumpărăturile online devin o practică din ce în ce mai răspândită în România. Tot mai mulți oameni aleg să își cumpere alimente, haine, electronice și electrocasnice din mediul online, în detrimentul magazinelor fizice. Există, totuși, anumite reguli de care trebuie să ținem cont, pentru a nu fi păcăliți.

Cumpărăturile online câștigă tot mai mult teren în fața shoppingului clasic, din magazinele fizice.

Sondajele recente arată o apetență tot mai mare a românilor pentru cumpărăturile din mediul digital, iar experții în e-commence consideră că acesta este doar începutului unui trend care va evolua din ce în ce mai mult de la an la an, odată cu dezvoltarea tot mai accentuată a digitalizării.

Potrivit Eurostat, în ultimii cinci ani, cea mai mare creștere a cumpărăturilor online în rândul utilizatorilor de internet a fost înregistrată chiar în România, procentul de creștere fiind de 27%. Pe podium la acest capitol s-au mai clasat Cehia, Croația (ambele cu o creștere de 25%), respectiv Ungaria (23%).

Referindu-ne strict la anul anterior, cel al pandemiei de coronavirus, experții Eurostat indică faptul că acest moment de criză globală a reprezentat un implus pentru e-commence, ajutând și mai mult piața la dezvoltare.

Campionii cumpărăturilor online la nivelul blocului comunitar european în 2020 au fost locuitorii din Olanda (91%), Danemarca (90%), Germania (87%), Suedia (86%) și Irlanda (81%). Chiar dacă această tendința de trecere în online a accelerat și în țară noastră pe parcursul anului trecut, România s-a situat pe penultimul loc între statele membre ale UE la ponderea utilizatorilor de internet care au achiziționat bunuri sau servicii pentru uz privat.

Astfel, potrivit datelor Eurostat, cel mai redus procent al cumpărăturilor pe internet din Uniunea Europeană a fost înregistrat în Bulgaria (42%) și România (45%). Pentru a face o comparație corectă cu ceea ce se întâmplă la nivel european, trebuie să spunem că media la nivelul UE a fost de 72%.

De asemenea, la nivel global, 1 din 5 consumatori a făcut zilnic cumpărături online în anul pandemiei, potrivit raportului „Preparing for tomorrow’s consumers today. The future of consumer markets”, realizat de PwC.

”Retailerii vorbesc de multă vreme despre punerea clienților pe primul loc, dar adesea nu au implementat decizii care să susțină această strategie. Acum, însă, vor fi forțați să facă acest lucru întrucât clienții au mai multe opțiuni de unde pot cumpără, dar au și mai multe canale de comunicare la dispoziție pentru a ”sancționa” retailerii sau producătorii cu recenzii nefavorabile. Prin urmare, îmbunătățirea relației cu clienții prin disponibilitate, servicii de livrare sau de plata diversificate vor da siguranță și încredere clienților pentru un anumit brand”, a spus Ruxandra Tarlescu, Partener PwC România.

Avem și o statistică a celor mai cumpărate obiecte de pe internet. Tot Eurostat ne-o prezintă. Aflăm de la analiști că majoritatea celor care fac shopping online se orientează către articolele de îmbrăcăminte și încaltaminte. Important de menționat este că acestea sunt comandate de nu mai puțin de 64% dintre europeni în anul 2020.

Totodată, 32% dintre europeni au comandat online filme sau seriale prin intermediul serviciilor de streaming sau descărcare. În același timp, 29% dintre europeni au apelat cel puțin o dată în 2020 la serviciile de livrare de la restaurante.

În privința preferințelor în shopping-ul online românesc, 71% dintre cei care au făcut cumpărături online în 2020 s-au îndreptat tot către articole vestimentare, precum îmbrăcămintea și încălțămintea, arată aceleași date ale Eurostat.

Cum poți face cumpărături online în siguranță

În acest context în care comerțul online este din ce în ce mai accesat la nivel global, merită să menționăm câteva reguli ce trebuie respectate de către utilizatori, pentru a nu rămâne fără bani în cont.

Asitură-te că accesezi site-uri oficiale

Nu face cumpărături de pe site-uri nesigure. Verifică autenticitatea firmei respective întotdeauna înainte de a plasa o comanda și de a oferi date personale sau de pe card.

Nu plăti online, până nu verifici compania

Asigură-te că plătești online pe un site autorizat, care garantează securitatea plății cu cardul.

Verifică recenziile

Nu scăpa niciodată din vedere părerea altor utilizatori despre produsele sau serviciile pe care intenționezi să le achiziționezi. O companie serioasă și transparentă nu va ascunde comentariile altor utilizatori, iar identitatea acestora va putea fi verificabilă.

Alege, acolo unde e posibil, să poți verifica coletul

E important să alegi, unde poți, să verifici coletul înainte de a achita. Opțiunea de verificare colet e pusă la dispoziție de multe companii și magazine și poate fi o garanție suplimentară a seriozității celor de la care cumperi. Desigur, lipsa ei nu înseamnă automat că acel magazin nu este unul de încredere, dar reprezintă un detaliu căruia poți să îi dai atenție, în special când cumperi de pe internet de la persoane fizice, neautorizate legal pentru vânzări.

Vizitează mai multe site-uri

Navigând pe internet, e mai ușor să compari ofertele magazinelor. Nu e ca și cum trebuie să mergi zeci sau sute de metri de la un magazin la altul, pentru a vedea ce prețuri sunt în ambele părți. Cu doar câteva click-uri, vezi toate ofertele. Prin urmare, nu te lăsa păcălit de primul banner care îți apare într-o fereastră push și consultă și ofertele altor magazine înainte de a plasa o comandă.

Verifică dacă produsele pot fi returnate

Înainte de a te decide să comanzi, e esențial să citești termenii și condițiile respectivului magazin online. Trebuie să te asiguri că produsele pot fi schimbate, că poți primi banii înapoi pe ele, dacă nu îți plac sau nu ți se potrivesc atunci când ajung la tine. Astfel, eviți situația în care ești nevoit să le păstrezi, pentru că vânzătorul îți refuză returnarea contravalorii lor.

În cele din urmă, e important să nu cazi pradă tentației. Mediul online abundă de fel și fel de oferte atractive la prima vede și poate părea extrem de ușor și tentant să îți cheltui banii pe cumpărături online, atunci când pe piață sunt extrem de multe produse care îți plac. Din acest motiv, setează-ți o limită de cheltuială pe care să fii nevoit să o respecți, astfel încât, în situația în care plasezi o comandă ce îți depășește bugetul setat, să fii alertat și să te poți răzgândi cu privire la respectiva achiziție.