Lidl Romania, supriză de proporții pentru toți clienții. Totul pentru cel mai plimbăreți clienți

Lidl are o surpriză de proporții pentru toți clienții. Nu e vorba de-o săptămână nouă, nici măcar nu e vorba de ceva de mâncat. E vorba de ceva de purtat, iar reacția clienților e pe măsură.

Lidl are prețuri mici la majoritatea produselor. Așa e cazul și la haine. Iar acum Lidl a anunțat că lansează un concurs deosebit pentru clienți. E vorba de-a oferi încălțăminte marca retailerului.

„Voi ne-ați scris că vi le doriți în magazine, iar noi promitem că punem o vorbă bună, dar până atunci avem o surpriză! Spune-ne de ce ești fan Lidl printr-un comment la postare, lasă-ne datele de contact în formularul de aici, iar noi vom premia cele mai creative 30 de răspunsuri cu câte un kit al fanului plimbăreț Lidl, conținând o pereche de încălțăminte sport și o pereche de șosete. […] pentru a intra în concurs trebuie să îndepliniți cele două condiții: să ne lăsați comentariu la postare și să completați datele în formular (nume utilizator Facebook, nume, prenume, număr de telefon).”

Lidl

De unde provin produsele Lidl din România?

E puțin probabil ca aceste încălțări să fie produse în România. Dar altel produse sunt obținute de la furnizori locali.

De câțiva ani are și-un brand propriu popular: Cămara Noastră. Sub această marcă listează doar produse „made in Romania”. Mai mult, a spus că va extinde sortimentul de produse marcă proprie din România sub care acum se dezvoltă mezeluri şi preparate din carne, brânzeturi, conserve şi dulciuri.

E bine să știi că pe lista de furnizori locali nu îşi fac loc doar producători români, ci şi importatori. În ciuda mizei pe piața din România (circa 250 de magazine), Lidl încă se bazează foarte mult și pe import. Cel puțin acesta e modelul de business pe care îl aplică și în România. Produce într-o singură fabrică produse pentru mai multe pieţe și obține astfel la volume mari preţuri mai mici. De altfel, şi o mică parte a produselor „made in Romania” ajung peste graniţe în alte magazine Lidl.