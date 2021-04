Planul uimitor al NASA prin care vrea să apere Pământul de asteroizi

În acest an oribil de pandemie, oamenii din întreaga lume au avut ocazia să reflecte asupra amenințărilor cu care ne confruntăm aici pe Pământ. Dar dacă vrei să faci o pauză de la spaima existențială provocată de virusurile mortale și să te concentrezi asupra unei posibile apocalipse-din-spațiu, s-ar putea să fii interesat de o nouă misiune NASA care urmărește să ne apere planeta de eventualul viitor impact al unui asteroid.

Double Asteroid Redirection Test (DART), care urmează să fie lansat în această vară, este prima demonstrație de zbor a NASA pentru apărarea planetară. Cu alte cuvinte, este o navă spațială care va distruge un asteroid, conform NASA.

Ținta misiunii este un sistem de asteroizi numit Didymos, care conține două roci spațiale care orbitează una pe cealaltă. La sfârșitul anului 2022, DART va avea un impact puternic asupra asteroidului mai mic din acest sistem, o lună mică numită Dimorphos, astfel încât oamenii de știință să poată evalua fezabilitatea lovirii oricăror roci spațiale care amenință Pământul în viitor.

„Până în prezent, nu am avut prea multe opțiuni pentru ceea ce am putea face în acest sens”, au spus Andy Rivkin, un astronom planetar la Laboratorul de Fizică Aplicată al Universității Johns Hopkins și echipa de investigații pentru DART, într-un interviu cu VICE News. „DART este primul test al modului în care am putea fi capabili să deviem un asteroid, fără a fi nevoie să recurgem la un pachet nuclear sau să stăm în subsolurile noastre, să-l așteptăm și să ne rugăm”, a adăugat el.