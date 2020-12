Mostrele de asteroid care i-au lăsat pe cercetători fără cuvinte

În februarie 2019, sonda spațială japoneză Hayabusa-2 a realizat un pas foarte important. Micul vehicul spațial a reușit să colecteze praful de la suprafață, de pe un asteroid, numit Ryugu, la sute de milioane de mile de Pământ.

Vrem să aflăm cât mai multe detalii despre trecutul planetei noastre și nu numai, astfel că facem multe demersuri în acest sens. O sondă japoneză s-a întors cu succes pe Pământ cu mostre prelevate de pe cel mai îndepărtat asteroid, care ar putea să ne ofere informaţii despre naşterea universului.

Sonda Hayabusa-2 a fost lansată în 2014 şi a prelevat anul trecut o sută de miligrame de particule de pe asteroidul Ryugu, situat la trei sute de milioane de kilometri de Pământ

La începutul acestei luni, nava spațială a lăsat un pachet special în Australia de Sud: o capsulă minusculă cu urme de praf de asteroid în interior.

Oamenii de știință de la agenția spațială japoneză JAXA au deschis marți containerul și au rămas impresionați de conținut.

„Când am deschis-o, am rămas fără cuvinte”, a spus omul de știință JAXA, Hirotaka Sawada, citat de The Guardian. „A fost mai mult decât ne așteptam, încât am fost cu adevărat impresionat”.