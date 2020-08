Credeai că 2020 nu mai are surprrize? Un asteroid se îndreaptă spre Pământ

Se pare că anul acesta nu încetează să ne surprindă. Un asteroid – cunoscut sub numele de VP1, observant încă din 2018 – se îndreaptă direct spre Pământ, cu doar o zi înainte de alegerile prezidențiale din noiembrie ale SUA.

Asteroidul va fi aproape de Pământ pe 2 noiembrie 2020, potrivit Center for Near Earth Objects Studies (CNEOS) al Jet Propulsion Laboratory, NASA. Are diametrul de aproximativ 0,002 kilometri și a fost observat pentru prima dată în noiembrie 2018, la Palomar Observatory, în California.

Există trei impacturi potențiale, dar se estimează că niciunul nu va fi dezastruos, bazat pe 21 de observații în 13 zile. Are o șansă de 1,41% să lovească planeta noastră, raportează datele. Dacă ar lovi atmosfera, asteroidul este atât de mic, încât s-ar sfărâma în bucățele mici, relatează WHIO.

Obiectele din spațiu potențial periculoase – de obicei asteroizi sau comete – sunt cele care au o orbită care le duce aproape de Pământ și sunt suficient de mari pentru a provoca pagube regionale semnificative, dacă ar lovi vreodată planeta.

La începutul săptămânii trecute, un asteroid a zburat la doar 1.830 de mile peste sudul Oceanului Indian – cel mai apropiat asteroid care a trecut peste Pământ vreodată.

Asteroidul 2020 GC a fost observat de Zwicky Transient Facility, o cameră robotizată care scanează cerul și se crede că are aproximativ dimensiunea unei mașini mari. Dimensiunea sa mică însemna că asteroidul 2020 GC nu reprezenta o mare amenințare pentru Pământ, întrucât probabil s-ar fi rupt în atmosfera planetei dacă ar fi fost, desigur, un impact direct.

„Este cu adevărat interesant să vezi un mic asteroid apropiindu-se de planeta noastră, pentru că putem vedea că gravitația Pământului își îndoaie dramatic traiectoria”, a declarat Paul Chodas, directorul CNEOS, despre descoperire.

Deci, n-ar trebui să ne facem griji deocamdată. Putem privi derularea alegerilor în liniște.