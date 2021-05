Frica nejustificată de AI: cum ne-au salvat roboții viața în pandemie

În timp ce pandemia de COVID a explodat la începutul anului 2020, forțând nenumărate firme să se închidă, companiile producătoare de roboți s-au trezit într-o situație neobișnuită: multe au văzut o creștere a comenzilor. Roboții nu au nevoie de măști, pot fi ușor dezinfectați și, desigur, nu se îmbolnăvesc.

De atunci, o armată de roboți a fost desfășurată în întreaga lume, pentru a ajuta în criza sanitară: au monitorizat pacienții, au igienizat spitalele, au efectuat livrări și au ajutat lucrătorii medicali din prima linie să-și reducă expunerea la virus. Nu toți roboții funcționează autonom – mulți, de fapt, necesită supraveghere umană directă și majoritatea se limitează la sarcini simple, repetitive.

Însă producătorii de roboți spun că experiența pe care au acumulat-o în timpul acestei cereri masive de roboți va face ca viitoarele lor mașinării să fie mai inteligente și mai capabile.

Spre exemplu, o echipă de roboți a servit în prima linie de apărare împotriva transmiterii de la persoană la persoană la un centru medical din Kigali, Rwanda. Pacienților care intrau în unitate li se verifica temperatura de către mașinile care erau echipate cu camere termice deasupra capului. Dezvoltat de UBTech Robotics, în China, roboții și-au folosit și aspectul distinctiv – seamănă cu personaje din Star Wars – pentru a atrage atenția oamenilor și a le reaminti să se spele pe mâini și să poarte măști.

Inteligența artificială a jucat un rol important în pandemie

De asemenea, unele dintre funcțiile medicilor au fost preluate de roboți, iar una dintre țările cu o tehnologie foarte avansată în folosirea roboților medicali este Marea Britanie. Un „robot paramedic” este utilizat pentru prima dată pentru a efectua compresiuni toracice la pacienții aflați în ambulanțe. Astfel, personalul medical este degajat de această sarcină și se poate ocupa de alte proceduri de salvare. Tehnologia roboților paramedici este cunoscută sub denumirea de LUCAS 3. Dispozitivul este un sistem mecanic care poate oferi compresii toracice de resuscitare cardiopulmonară (CPR) de înaltă calitate în mod constant din momentul în care echipajele ajung la fața locului de unde preiau pacientul, până acesta este dus la spital.

Tot medicii din prima linie își iau o serie stufoasă de măsuri pentru a preveni infectarea cu Covid-19. Din păcate, lucrând în fiecare zi printre oameni bolnavi, interacționând cu ei de mai multe ori, cea mai mică greșeală sau scăpare poate avea consecințe dezastruoase.

Soluția la această problemă vine de la un inventator din Egipt. Cercetătorii au căutat o soluție deșteaptă pentru a proteja viața cadrelor medicale. Robotul este deja testat în cadrul unui spital privat aflat la nord de Cairo. Micuțul robot este acționat de la distanță și recoltează analize pentru Covid-19, verifică temperatura pacienților și le atrage atenția acestora în cazul în care nu poartă mască.

Apoi, roboții au acoperit și zona socială a pandemiei. Și anume, mulți oameni s-au confruntat cu mai multe stări de spirit conflinctuale, încă de la începutul pandemiei. Anxietate, depresie, singurătate, melancolie, atacuri de panică și așa mai departe, cauzate de lockdown-uri, de schimbările bruște pe care a trebuit să le facem toți în viețile noastre, de rutina care ni s-a modificat, de socializarea la care am renunțat, de relațiile de orice tip menținute pe Zoom, iar lista poate continua.

Oamenii în vârstă sau singuri au fost ajutați

Astfel, aici intervin roboții care și-au luat rolul în serios. Mulți oameni în vârstă s-au confruntat singuri cu sărbătorile de iarnă, deoarece copiii și nepoții nu puteau ajunge acasă din cauza restricțiilor. Roboții care ar fi o companie plăcută pentru pensionari au fost un cadou ideal de Crăciun. Chiar și înainte de apariția Covid-19, roboți ca aceștia erau introduși în cămine de bătrâni și în alte locuri în care oamenii singuri au nevoie de companie – în special în țări cu o populație destul de îmbătrânită precum Japonia, Danemarca și Italia.

Spre exemplu, în această primăvară, peste o mie de seniori au primit animale de companie robotizate prin intermediul Association on Aging din New York, o organizație de advocacy. Alte 375 de persoane i-au primit prin intermediul Department of Elder Affairs din Florida. De asemenea, comunitățile de pensionari și departamentele de servicii pentru seniori din Alabama, Pennsylvania și alte câteva state au început să cumpere roboți pentru adulții mai în vârstă.

Roboții concepuți pentru a juca roluri sociale vin sub mai multe forme. Unii par mai mult decât niște jucării mecanice avansate, având capacitatea de a simți mediul și de a răspunde la acesta. Companiile au proiectat, de asemenea, roboți pentru a ajuta la îndeplinirea sarcinilor fizice de îngrijire. Poți obține robotul Secom’s My Spoon, pentru a te hrăni, robotul Sanyo pentru a te spăla și robotul RIBA Riken pentru a te ridica din pat și așeza pe un scaun. Acești roboți există de ani de zile și funcționează surprinzător de bine.

Roboții sociali vin cu alte beneficii. Spre deosebire de îngrijitorii umani, roboții nu devin niciodată nerăbdători sau frustrați. Nu vor uita niciodată o pastilă sau programarea unui medic. Și nu vor abuza sau frauda pe nimeni, ceea ce reprezintă o problemă reală în rândul persoanelor care au grijă de bătrâni, inclusiv membrii familiei.

În timpul pandemiei, când suntem forțați cu toții să ne distanțăm social de alte ființe umane, roboții vin cu un alt avantaj major: aceștia le pot ține companie vârstnicilor fără niciun risc de a le da coronavirusul. Nu este de mirare că sunt recomandați ca o soluție pentru izolarea persoanelor în vârstă și a altor persoane care prezintă un risc ridicat de Covid-19.

Dar unii cred că inteligența artificială și, în general, roboții, vin și cu dezavantaje. Este cunoscut faptul că inteligența artificială va fi în curând capabilă să depășească oamenii în anumite domenii – dacă nu chiar să îi surclaseze în întregime. Cât de mult vom fi depășiți de roboți este încă în discuție. Dar a apărut un nou interviu publicat de The Guardian, în care câștigătorul Premiului Nobel Daniel Kahneman a avut o abordare destul de controversată asupra problemei. În bătălia dintre AI și oameni, a spus el, va fi o explozie absolută – și oamenii vor fi distruși.

Există pericolul ca roboții să ne ia pâinea de la gură?

Ne face mai mult rău decât bine inteligența artificială? Aprofundând discuția despre inteligența artificială, Kahneman observă problema cu mintea umană: „Va fi o întrerupere masivă. Tehnologia se dezvoltă foarte rapid, posibil exponențial. Dar oamenii sunt liniari. Când oamenii liniari se confruntă cu schimbări exponențiale, nu vor putea să se adapteze la asta foarte ușor”. Kahneman citează medicina într-un loc în care oamenii vor fi înlocuiți, „cu siguranță în ceea ce privește diagnosticul”. Mai mult, el trimite un mesaj dur către sălile de consiliu ale lumii: „Există scenarii destul de înspăimântătoare atunci când vorbești despre conducere. Odată ce este demonstrabil că poți avea o inteligență artificială care are o judecată de afaceri mult mai bună, să zicem, ce va face asta conducerii umane?”.

Deci, există pericolul ca roboții să ne ia pâinea de la gură? Munca în era digitală înseamnă automatizare și sarcinile repetitive nu mai cad în seama angajaților, ci a roboților. Dar ce se întâmplă atunci când algoritmii din sistemele bazate pe inteligență artificială ajung să facă angajări și concedieri? Discuția despre roboții vor înlocui anumiți salariați la locul de muncă se poartă deja de câțiva ani. Și multe dintre aceste schimbări s-au produs deja. Sarcinile repetitive și de rutină sunt lăsate acum în mâna roboților. E vorba de mașinării inteligente, care sunt mult mai eficiente decât omul. Și pot lucra chiar și non-stop.

Doar că, pe mai departe, se deschide o altă discuție. Problema a fost semnalată de o organizație sindicală din Marea Britanie, care atrage atenție că sistemele bazate pe inteligență artificială sunt folosite și mai mult la recrutare și nu numai. Asta înseamnă că poți ajunge să fii angajat sau concediat de tehnologia AI, pe baza unor algoritmi.

Există riscuri, asta e clar. Pe măsură ce roboții sunt construiți pentru a fi din ce în ce mai sociali și proiectați pentru a face față la nevoia noastră de conexiuni emoționale, un cercetător în etica inteligenței artificiale avertizează că omenirea poate ajunge să fie exploatată. Cercetătoarea MIT Media Lab, Kate Darling, expert în etică tehnologică și relațiile și interacțiunile dintre oameni și roboți, a declarat pentru The Guardian că modul în care vorbim și gândim despre roboți astăzi – ca încercări de a recrea umanitatea – deschide noi căi de a manipula sau profita de oameni.

Sunt roboții un pericol pentru omenire?

Ar putea reprezenta roboții un pericol pentru omenire? E evident că au multe avantaje și ne ajută în numeroase domenii, însă este frica de AI justificată? Ne-ar putea scăpa de sub control? Sunt întrebări care ne macină. Elon Musk, care, de mult timp, avertizează asupra pericolelor inteligenței artificiale, a trimis un mesaj adresat celor care se îndoiesc de puterea AI: nu suntem atât de isteți cum credem. În trecut, Musk a ajuns să spună că inteligența artificială este chiar mai periculoasă decât un război nuclear. Una dintre îngrijorările sale este aceea că AI va înlocui lucrătorii umani. Dar, de asemenea, el crede că un sistem AI de tip Skynet va decide că nu mai are nevoie de oameni deloc. Ultimul avertisment al lui Musk este acela că oamenii deștepți care presupun că nu ar putea fi păcăliți niciodată de o mașinărie, de fapt, își lasă garda jos la orice truc al AI care ar putea surveni. Pur și simplu, nu știu cu ce se confruntă.

Dar lăsând deoparte severitatea avertismentelor sale, soluția lui Musk pare rezonabilă: o mai mare reglementare și supraveghere pentru dezvoltarea inteligenței artificiale ar fi un demers important împotriva tehnologiei abuzive sau iresponsabile. În acest sens, Uniunea Europeană, spre exemplu, a luat o decizie în ceea ce privește urmărirea oamenilor prin inteligența artificială.

Prin tehnologia inteligenței artificiale putem fi urmăriți la fiecare pas și asta nu mai e un secret. Camere inteligente, aplicații au menirea de a ne veni în ajutor, dar unele pot fi folosite și abuziv. Comisia Europeană vrea să interzică folosirea inteligenţei artificiale (AI) pentru urmărirea persoanelor şi clasificarea comportamentului lor. Urmează astfel să fie prevăzute amenzi de până la 4% din cifra de afaceri a unei companii care încalcă noile norme cu privire la inteligenţa artificială.

Rămâne doar să așteptăm și să vedem consecințele evoluției tehnologiei și efectele pe care le au creațiile noastre în ceea ce privește roboții și inteligența artificială. Până acum, totuși, dacă e să facem o comparație, au mai multe avantaje decât dezavataje. Dacă guvernele și industria au învățat lecțiile din pandemia de COVID, roboții vor fi gata să lucreze din nou cot la cot cu lucrătorii din domeniul sănătății din prima linie, când va sosi următoarea pandemie. Nu am spus „dacă”, pentru că majoritatea scenariilor date de către cercetători indică faptul că aceasta nu va fi ultima pandemie cu care ne confruntăm.