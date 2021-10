Disney amână toate filmele Marvel din 2022: când vei vedea Doctor Strange 2, Thor 4 și Black Panther: Wakanda Forever

Disney și-a făcut ordine în calendarul de lansare a filmelor. Mai multe filmări ale Marvel Cinematic Univers au fost amânate în 2022.

Programul revizuit, despre care Variety raportează că se datorează unor chestiuni legate de producție, afectează lansările pentru 2022 și va avea un efect important asupra Disney +.

Toate filmele MCU pe care Disney le avea în plan pentru 2022 au fost amânate. Doctor Strange in the Multiverse of Madness fusese programat pentru 25 martie, dar acum se va lansa în loc de Thor: Love and Thunder, pe 6 mai. Următorul film Thor va sosi pe 8 iulie, iar Black Panther: Wakanda Forever va apărea pe 11 noiembrie.

Schimbările de program înseamnă că vor fi doar trei filme Marvel anul viitor, în loc de cele patru planificate, deoarece continuarea Captain Marvel – The Marvels are acum o dată de lansare pe 17 februarie 2023. Ant-Man and the Wasp: Quantumania s-a mutat, de asemenea, pe 28 iulie 2023.

Mai mult, următorul film cu Indiana Jones a fost amânat cu 11 luni. Va trebui să aștepți până pe 30 iunie 2023 pentru a cincea etapă a lui Harrison Ford ca arheolog iconic. Ford a suferit o vătămare în timpul filmărilor în această vară, deși acum a revenit pe platourile de filmare.

În mod remarcabil, având în vedere de câte ori a fost întârziat de-a lungul anilor, Disney nu a schimbat data de lansare a lui Avatar 2. Este încă în program pentru 16 decembrie 2022.

Rămâne de văzut ce impact vor avea aceste schimbări asupra Disney +.

Disney a anunțat un nou serial în universul Star War: o să apară mai repede decât credeai

Nu va trebui să așteptăm prea mult timp pentru showul care îl va avea în rol principal pe Boba Fett.

Disney și Lucasfilm au dezvăluit data lansării pentru următorul serial din universul Star Wars și au oferit o nouă privire asupra faimosului vânător de recompense aflat pe tronul pe care l-a pretins la sfârșitul sezonului doi din Mandalorian oferit pe platforma Disney+.

Boba Fett și aliatul său, mercenarului Fennec Shand, jucat de Ming-Na Wen, vor naviga spre centrul lumii interlope a galaxiei Star Wars, adică spre Tatooine, preluând rolul de stăpân al crimei locale în locul regretatului și legendarului Jabba the Hutt și a succesorul său Twi’lek, Bib Fortuna, pe care Boba l-a omorât în scenele de post-credite din finalul sezonului doi al seriei The Mandalorian.