Omagiul adus lui Chadwick Boseman, pe Twitter: ultimul gest al Black Panther face istorie

Chadwick Boseman a încetat din viață în urmă cu câteva zile. Cei mai mulți îl cunosc pe îndrăgitul actor de culoarea datorită rolului principal din Black Panther.

Foarte multe clipuri vechi de pe YouTube cu interviuri acordate de Chadwick Boseman au revenit la recomandări și au intrat în diverse topuri. Performanța cea mai impresionantă a actorului a fost însă atinsă de ultima postare făcută prin intermediul contului său oficial de Twitter.

Mesajul prin care se anunță decesul actorului și circumstanțele prin care și-a pierdut viața vor rămâne în istorie datorită numărului record de like-uri pe Twitter. La momentul redactării acestui material, nu mai puțin de 7,3 milioane de persoane au dat un tap sau click pe inimioara de sub respectivul tweet, ca un omagiu adus actorului din Black Panther.

Boseman a decedat pe 28 august la vârsta de 43 de ani după o lungă luptă cu cancerul de colon, pe parcursul ultimilor patru ani. Încă din 2016, actorul a fost diagnosticat cu cancer în stadiul III, urmând să-și fi pierdut viața când, după o serie de tratamente, a afecțiunea a progresat până la stadiul patru.

În mod previzibil, decesul vedetei a generat o serie stufoasă de manifestări de afecțiune în mediul online. Foarte multe vedete precum Chris Evans sau Dwayne Johnson au publicat omagii în mediul online, la fel și organizații precum Academia de Film și Știință (din spatele Oscarurilor) sau NAACP (pentru protejarea drepturilor persoanelor de culoare).

Printre proiectele cu care a fost asociat, dincolo de Black Panther, pe Chadwick Boseman îl poți vedea în Da 5 Bloods pe Netflix, regizat de Spike Lee, cât și în viitorul Ma Rainey’s Black Bottom. Acesta din urmă nu a avut încă premiera.

În ceea ce privește deținători recordurilor anterioare de like-uri pe Twitter, acestea au fost postate de Barack Obama, BTS și Ariana Grande.

Most liked Tweet ever.

A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP

— Twitter (@Twitter) August 29, 2020