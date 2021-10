Cele mai bune servicii de streaming în România: Netflix, HBO și Amazon, doar începutul

Există acum mai multe platforme de streaming decât oricând. Alegerea serviciului de streaming potrivit pentru tine depinde de o serie de factori, inclusiv bugetul tău, programele exclusive care îți plac cel mai mult și multe altele. Pentru a te ajuta să te decizi la ce să te abonezi, am adunat cele mai bune servicii de streaming disponibile la noi. Netflix Cumva faptul că pe lista se regăsește Netflix nu ar trebui să mai surprindă pe nimeni. Compania americană este cea mai dezvoltată și puternică platformă de vizualizare a filmelor și serialelor din lume. Mai mult, aceștia au anunțat la începutul acestui an că o să investească o sumă record, 17,3 miliarde de dolari în noi seriale și filme originale. Chiar dacă nu vei găsi toate filmele de box-office, Netflix pune mare accent pe filmele sale originale pe care le poți viziona cu prietenii sau cu familia. Sunt câteva producții Netflix care ridică mult ștafeta, filme nominalizate la Oscar precum „The Irishman”, „Marriage Story”, „The Two Popes”, „Roma” sau „The Ballad of Buster Scruggs”. Netflix stă extrem de bine din punct de vedere calitativ, în schimb, pe partea de seriale unde poți să găsești niște seriale absolut incredibile: „Mindhunter”, „Daredevil”, „Narcos”, „El Chapo”, „House of Cards”, „Stranger Things”, „Squid Game”, „Russian Doll”. Mai mult, nici la capitolul animație americanii nu dezamăgesc „Love, Death & Robots” și „BoJack Horseman”, ca să nu mai vorbim de documentarele originale: „American Factory”, „The Edge of Democracy”, „Making a Murderer”, „Our Planet”, „Dirty Money” sau „Diagnosis”. Netflix este cel mai scump serviciu de streaming disponibil în România, iar abonamentele ar putea chiar să se scumpească în perioada următoare, potrivit speculațiilor apărute recent în presa internațională.

HBO GO

HBO GO oferă 7 zile de abonament gratuit utilizatorilor noi. După această perioadă, prețul abonamentului HBO Go este de 19,45 lei pe lună.

O variantă mai ieftină pentru a avea acces la serviciul de streaming HBO este abonarea prin intermediul unui operator de cablu TV. De exemplu, abonații Digi pot alege extraopțiunea HBO, pentru 13 lei/lună, obținând astfel acces la HBO Go, cât și la canalele TV HBO.

Unul dintre minusurile HBO Go constă în faptul că serviciul poate fi accesat simultan doar de pe două dispozitive.

Cu toate acestea, calitatea serialelor originale HBO este cea mai bună din piață. HBO nu se ferește să cheltuiască sume enorme pentru propriile producții, așa cum a fost cazul Game of Thrones, al cărui ultim sezon a costat, 90 de milioane de dolari.

Pot să spun cât se poate de sincer că în cazul în care nu ai văzut serialele marca HBO ca „Chernobyl”, „True Detective” sau „Game of Thrones”, i-ați repede un concediu și treci la treabă. Pe lângă cele trei menționate anterior trebuie să amintesc și de „Westworld” sau „The New Pope”, două seriale cât se poate de interesante care îți vor captiva atenția și enerva șefii. Nu sunt neapărat rele nici serialele „Avenue 5” sau „Watchmen”, iar pentru nostalgici ar mai fi și vechile „The Sopranos” și „Sex and the City”.

Interesant este că poți găsi aici seriale produse de alte companii, cum ar fi „Mr. Robot”, „The Loudest Voice” și „Succession”. La filme, gama e imensă și, deocamdată, nu se limitează doar la producțiile proprii ale Warner Bros. În momentul de față găsești pe HBO Go filme de la Universal Pictures precum „Fast and Furious” și „Green Book”, „Once Upon a Time… in Hollywood”, „The Favourite”, „John Wick” sau seria James Bond și chiar un număr destul de mare de filme indie, precum „Her”, „My Left Foot”, „Girl”, „Donbass” sau „The Tree”.

Nu în ultimul rând, în viitorul nu foarte îndepărtat HBO Go va fi înlocuit cu HBO MAX care se vrea a fi un HBO Go pe steroizi și un rival puternic pentru Netflix.

Amazon Prime Video

Poate mai puțin utilizat în România, Amazon Prime Video a crescut puternic în ultimii ani, dar serviciul de streaming video încă se află la o distanță considerabilă de Netflix din punct de vedere al conținutului oferit.

După o perioadă gratuită de o săptămână, noii utilizatori Amazon Prime trebuie să plătească un abonament lunar de 29,19 lei. Abonamentul include calitatea maximă disponibilă pentru orice film sau serial oferit, până la 4K Ultra HD.

De notat că Amazon deține celebra platformă IMDB, ceea ce le dă posibilitatea utilizatorilor să acceseze instant, în timpul vizionării filmelor, informații despre protagoniștii acestora.

Amazon oferă, de asemenea, un abonament Prime de 12,99 dolari/lună care include numeroase beneficii, printre care Prime Video, transport gratuit pentru produsele achiziționate de pe Amazon, jocuri gratuite, abonamente premium la platforme de live streaming ca Twitch sau reduceri la anumite produse Amazon.

Prime Video pune mare accent pe filme și seriale originale, respectiv pe cele premiate la marile festivaluri de film. Printre filmele produse sau distribuite de Amazon Studios pe care merită să le vezi se numără „Paterson”, „Cold War”, „I Am Not Your Negro”, „Les Misérables”, „Honey Boy”, „Manchester by the Sea”, „The Salesman” sau „You Were Never Really Here”.

De asemenea, dacă vrei să revezi filme evergreen, găsești pe Prime Video titluri precum „Stalker”, „The Godfather”, „Fight Club”, „Forrest Gump”, dar și filme mai light precum „Top Gun” și „Back to The future”.

Serialele originale care s-ar putea să-ți placă sunt „The Marvelous Mrs. Maisel”, „The Man in the High Castle”, „The Expanse”, „Bosch”, „Tom Clancy’s Jack Ryan”, „Good Omens”, „Undone” sau „The Boys” și urmează un serial „Lord of The Rings”, dar deocamdată producția a fost suspendată din cauza pandemiei COVID-19.

YouTube Premium

După o primă lună care este gratuită pentru utilizatorii noi, YouTube Premium costă 26 de lei/lună

Abonamentul include și abonamentul YouTube Music Premium. Dacă folosești ambele servicii, partea de content video cât și platforma de muzică, costul pare justificat.

Totuși, în cazul în care nu te interesează YouTube Music Premium, 26 de lei pentru ceea ce practic înseamnă doar YouTube fără reclame, este destul de mult.

YouTube Premium presupune vizionarea videoclipurilor fără nicio întrerupere pentru reclame. De asemenea, serviciul le oferă utilizatorilor posibilitatea de a descărca clipurile de pe YouTube. Nu în ultimul rând, YouTube Premium oferă acces la YouTube Originals, însă conținutul original YouTube este mult mai sărăcăcios decât opțiunile Netflix, HBO sau Amazon.

Mubi

Dacă ești un cinefil care nu digeră chiar orice fel de film, îți trebuie Mubi și nimic mai mult.

Calitatea filmelor, selectate cu mare atenție chiar de către membrii echipei Mubi, este net superioară față de cele pe care le găsești pe alte platforme.

Simplul și unicul motiv pentru care acest serviciu de streaming nu se află direct pe primul loc este faptul că nu chiar toată lumea preferă exclusiv filmele de artă, filmele clasice, filmele cult sau cele premiate la festivaluri prestigioase. Un alt minus ar fi că Mubi nu conține seriale.

Partea bună e că se adaugă câte un film pe zi, dar partea proastă e că acestea au și un termen „de valabilitate” de maxim 30 de zile, după care dispar din catalog. Tocmai de aceea, nu are rost să evidențiez niște titluri. Cert este că pe Mubi ai parte de veritabile capodopere, de la cei mai buni regizori ai tuturor timpurilor, până la cei mai buni regizori debutanți.