Amazon Prime Video, în decembrie: ce găsești nou pe alternativa la Netflix

Amazon Prime Video devine un concurent din ce în ce mai serios pentru Netflix, cu seriale originale, lung metraje cu buget mare și show-uri de stand-up comedy.

În cazul în care ai câteva zile libere în decembrie și nu ți-ai propus să le petreci în deplasare, vei găsi o cantitate semnificativă de conținut de calitate pe serviciile tale de streaming favorite. Indiferent dacă ești fan Netflix sau Amazon Prime Video, nu vei intra în pană de conțnut.

Pe Prime Video cel puțin, unele dintre cele mai bun seriale ale platformei Amazon se bucură de sezoane noi. În plus, dacă ți-a fost imposibil să te abonezi la Disney Plus, tot pe Prime Video găsești câteva producții Marvel ca să-ți potolească setea de super eroi.

În sezonul al treilea din The Marvelous Mrs. Maisel, care va avea premiera pe 6 decembrie, Midge Maisel iese din confortul stand-up-ului în New York. Pentru prima oară, va face un turneu în Statele Unite și, într-un episod, va merge să ofere suport moral trupelor aflate în război, prin intermediul glumelor sale.

Personal, sunt foarte curios în privința celui de-al patrulea sezon din The Expanse. Ca referință, unul dintre show-urile mele preferare SF a avut o soartă nesigură la începutul acestui an, când a fost anulat de Syfy. Din fericire, a fost imediat preluat de Amazon care a anunțat că va finanța cel de-al patrulea sezon. Nu este foarte clar dacă va exista și un al cincilea, dar amatorii de science fiction au multe motive să fie entuziasmați.

Tot la capitolul seriale care ajung pe Prime Video intră Cliffort, LOL Last One Laughing sezonul 2, Deep Water, The L Word: Generation Q, Hot in Cleveland, RuPaul`s Drag Race All Stars și Daniel Tiger`s Neighborhood.

La capitolul lung metraje, The Aeronauts va ajunge pe Prime Video pe 20 decembrie, în timp ce pe 6 decembrie va fi în cinematografe. Deși povestea poți să o desprinzi din trailerul de mai jos, va fi interesant să-i vedem din nou pe Felicity Jones și Eddie Redmayne, după ce au făcut valuri în urmă cu câțiva an în The Theory of Everything.