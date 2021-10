Vești bune pentru amatorii de streaming: HBO Max, cea mai bună alternativă la Netflix, în Europa. Când vine în România

Când vine vorba de producții de top aduse pe micile ecrane, nimeni nu a făcut o treabă mai bună în ultimul an decât HBO Max, iar proiectele de până la finele acestui an sunt la fel de ambițioase.

În Statele Unite, în doar câțiva ani de la lansare, HBO Max a devenit un concurent foarte serios pentru Netflix, care are un avans de aproape un deceniu. Până acum, însă, platforma de streaming a gigantului WarnerMedia nu a fost însă disponibilă în prea multe colțuri ale mapamondului. Lucrurile încep să se relaxeze.

HBO Max, în Europa

După mai multe speculații pe marginea acestui subiect, HBO Max a ajuns în sfârșit să fie disponibil în Europa. Extinderea disponibilității platformei a început cu țările nordice sau scandinave, dar și cu Spania, respectiv Andorra.

Dacă nu era evident pentru cineva, HBO Max încearcă să intre pe o piață care este deja destul de aglomerată. Chiar dacă nu toate aceste servicii sunt disponibile în România, HBO se luptă cu Netflix, Disney+, Amazon Prime Video și Apple TV+.

Pe de altă partea, oferta HBO nu este deloc una neglijabilă. Un abonament la HBO Max vine la pachet cu Game of Thrones și Sex and the City, dar și cu producții Warner care abia au fost în cinematografe. Dune, Suicide Squad sau Wonder Woman 1984 sunt doar câteva exemple din ultimul an. Cel de-al patrulea film din seria Matrix este un alt exemplu.

În contextul în care HBO Max vine să înlocuiască HBO Go și HBO Now, serviciul de streaming a venit cu niște prețuri un pic mai mici decât cele practicate de Netflix. În primul rând, discutăm de o reducere de 30% dacă decizi să plătești un abonament anual. În rest, HBO Max va costa în fiecare lună 89 de coroane (8,80 de euro) în Suedia şi Norvegia, 79 de coroane (10,5 euro) în Danemarca şi 8,99 euro în Spania şi Finlanda.

În 2022, HBO Max va ajunge și în România, alături de alte 20 de țări din Europa. Ca referință, noua platformă de streaming s-a lansat în mai 2020 în SUA, în concurență directă cu Disney+ și Apple TV+. Acum, a început să concureze într-o manieră eficientă și cu Netflix, Amazon sau Hulu.