Ce este metaversul, lumea digitală în care copii tăi s-au refugiat deja, noi mai avem puțin, iar SF-urile au preconizat-o

Metaversul poate părea un concept abstract, dar o sumedenie de jocuri video, lung metraje și romane SF te-au pregătit pentru universul virtual în care, fără să-ți dai seama, îți vei petrece cea mai mare parte a vieții.

În februarie 2019, când pandemia nu era ”în cărți” pentru nimeni, creatorii îndrăgitului joc video Fortnite au anunțat desfășurarea unui concert virtual in-game. Părea un gest ciudat din parte celor de la Epic Games, o practică al cărei scop nu a fost evident pentru mulți. În definitiv, Fortnite este un shooter, intri în joc să te împuști cu prieteni apropiați sau străini din celălalt capăt al lumii, nu ca să stai pe loc și să te uiți la un concert.

Câteva luni mai târziu, au început să apară primele speculații legate de transformarea jocului într-o rețea socială, iar un an mai târziu, renumitul regizor Christopher Nolan a decis să-și lanseze în premieră trailerul la Tenet prin intermediul acestui ”metavers”. Discutăm, practic, de o platformă care îți oferă mai multe surse diferite de divertisment, soluții de socializare cu prietenii și, nu de puțin ori, endorfine. În loc să ieși cu prietenii la cinema, puteai să te bucuri de un festival de animație în luna februarie a acestui an, tot în Fortnite. Câteva filme regizate de Nolan au fost de asemenea distribuite prin intermediul ”jocului”.

Get ready for Movie Nite at Party Royale 🍿

This Friday, June 26, grab some popcorn and catch one of three full-length Christopher Nolan feature films depending on your region!

Check out showtimes and what’s playing in your country here: https://t.co/ke3bN7WYuP pic.twitter.com/4Md15S9qI2

— Fortnite (@FortniteGame) June 24, 2020