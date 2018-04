Ready Player One: Să înceapă jocul e filmul care te face să vezi mai bine ce e greșit în societatea de consum. Totodată, Steven Spielberg îți arată cât de mult neglijezi realitatea.

Filmul Ready Player One: Să înceapă jocul e tipul acela de abordare care nu știe nici dacă să se sperie până la capăt de viitor, nici dacă să-l accepte. Nimic deosebit până aici, că niciun film SF nu știe exact de care parte a balanței să se pună.

Peste toate astea, am văzut în Ready Player One o altfel de critică socială, adaptată lumii contemporane, dar presărată cu câteva viziuni apocaliptice marca Spielberg.

Din punct de vedere vizual și audio, filmul nu te va dezamăgi chiar atât de tare pe cât ai crede, cel puțin dacă îl vizonezi măcar în 3D. Dacă ești pasionat de jocuri video, rețele sociale și ai și ceva cultură cinematografică, Ready Player One îți va umple seara de vineri sau de weekend cu două ore pline de suspans.

Ce ai de văzut în Ready Player One

Filmul prezintă o aventură SF, bazată pe romanul bestseller omonim al lui Ernest Cline. Nu-ți pot spune cât de multe a preluat Spielberg din roman, dar îți pot zice câte ceva despre acest film. Dezamăgitor din partea lui Spielberg poate e că nu aduce prea multă noutate. El atrage mai degrabă atenția unor probleme cu care omenirea a început deja să se confrunte: suprapopularea, mizeria metropolelor, poluarea, ignoranța, haosul și, mai presus de orice, dorința omului contemporan de a fugi de prezent (realitate).

Acțiunea filmului se petrece în anul 2045, moment despre care Spielberg nu are deloc o viziune prea pozitivă. El prezintă niște oameni plictisiți de rutină, nepăsători față de mizeria din jurul lor, dar cu mult interes pentru tehnologie căreia îi acordă mai multă importanță decât confortului din propriul cămin, de exemplu.

Dacă până acum, jocurile care folosesc realitatea virtuală nu prea te-au atras, Ready Player One te va face să dorești să încerci sau să îți cumperi unul.

Lumea anului 2045 preferă să se refugieze într-o realitate virtuală, numită OASIS, creată de genialul, dar excentricul, James Halliday (Mark Rylance), văzut ca un adevărat Dumnezeu de pasionații acestui joc. Personajul principal, Wade Watts (Tye Sheridan), este unul dintre cei mai mari admiratori ai creatorului lui OASIS, pe care-l divinizează.

În numele lui, își propune să accepte cea mai mare provocare a universului virtual: câștigarea celor trei chei care duc la obținerea unui easter egg, trofeul suprem care-i permită învingătorului să pună mâna pe întreaga moștenire a lui Halliday – OASIS.

Ceea ce nu știe încă Wade e că realitatea în care trăiește îl va pune mereu în dificultate, iar propriile alegeri pun în pericol destinul celor apropiați. Când descoperă unul dintre secretele creatorului jocului, nu realizează că intră într-o cursă pe viață și pe moarte, într-o bătălie cruntă care se dă în ambele lumi, cea reală și cea virtuală.

În 2018, Ready Player One e excelent înainte de vara în care uiți de griji pentru viitor

Filmul lui Spielberg face mai multe referiri la capodopere precum Star Wars, Back To Future, dar și legende ale muzicii pop din anii 1980, precum Michael Jackson.

Referința la Star Wars pare să amintească de pariul pe care Spielberg l-a făcut în tinerețe cu George Lucas, creatorul Star Wars. Era pe la sfârșitul anilor ‘70, când Lucas lucra la Star Wars, iar prietenul său la Close Encounters of the Third Kind. Când Lucas l-a vizitat pe prietenul său pe platourile de filmare, a fost impresionat și a devenit neîncrezător în succesul odiseei sale spațiale.

„George era o epavă nervoasă. Nu simţea că «Star Wars» se va realiza în viziunea pe care o dorea iniţial. Credea că o să facă doar un film pentru copii“, povestea Spielberg într-un interviu.

Cum Close Encounters părea că o să aibă mai mult succes decât Star Wars, Lucas a făcut un pariu. Amândoi au fost de acord să facă schimb de procente (2,5%) din încasările celor două filme, iar Spielberg a avut dreptate.

Close Encounters a devenit unul dintre cele mai bune din punct de vedere al încasărilor (peste 300 de milioane de dolari), dar Star Wars a fost un fenomen care a adus unele dintre cele maimari încasări din întreaga istorie cinematografică. Acei 2,5% i-ar fi adus lui Spielberg un câștig de vreo 40 de milioane de dolari.

Spre deosebire de cei doi regizori, n-am să fac vreun pariu, dar cu siguranță Ready Player One nu se va ridica la asemenea standarde demult apuse. Ca orice film de Hollywood, Ready Player One are de toate, ca un veritabil film post-modern – comedie, dramă, acțiune, romantism, chiar și ceva horror. Dar nu introduce nicio idee radicală și are puține șanse de-a crea un precedent care să-l facă memorabil și peste două sau trei decenii.