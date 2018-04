Ready Player One îți arată cum realitatea virtuală schimbă relațiile umane

Realitatea virtuală câștigă, încet-încet, teren în industria gaming-ului, însă acesta este doar începutul, potrivit expertului în VR Peter Rubin.

Peter Rubin, jurnalist și autor al cărții „Future Presence: How Virtual Reality Is Changing Human Connection, Intimacy, and the Limits of Ordinary Life”, a vorbit cu cei de la The Verge despre potențialul pe care îl are această tehnologie. Realitatea virtuală ar putea să aducă oamenii de pretutindeni împreună într-un viitor care l-ar întrece pe cel al lui Steven Spielberg în filmul „Ready Player One„.

Rubin a spus că realitatea virtuală ar putea face interacțiunile dintre necunoscuți mai ușoare, lipsite de stânjeneală. Apare însă un paradox cu privire la asta – „În VR, poți fi «anonim», poți avea un nume de utilizator care este diferit, totuși poți să fii tot tu, cu vocea ta, cu modul în care vorbești, modul în care te miști”, a explicat Rubin. „Așa că asociezi acest soi de intimitate lejeră cu acel nivel de încredere pe care ți-l permite acel grad ușor de anonimitate”.

Una din problemele pe care le are implementarea tehnologiilor VR la scară largă este că sunt învăluite de stigmă, conform lui Rubin. Oamenii se tem să nu arate ridicol când poartă ochelari și căști în public, privați de orice conexiune cu realitatea.

„Cred că una din cele mai mari probleme pe care le are industria acum este că VR-ul este privit strict ca tehnologie de gaming, sau oamenii văd «Ready Player One» și renunță la idee”, a zis Rubin. „Pentru ca VR-ul să fie adoptat, trebuie să fie ușor de folosit și ușor de împărțit, trebuie să fie ceva cu care nu te simți ciudat să îl folosești și trebuie să îți ofere ceva ce chiar vrei să faci, iar acel lucru cel mai probabil va avea nevoie de implicarea și altor oameni”.