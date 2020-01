De ce Xiaomi transformă Pocophone într-o marcă de telefoane ieftine

Xiaomi s-a remarcat în 2019 cu telefonul Pocophone. Ieftine, cu hardware onorabil, a fost o surpriză. Acum, Pocophone dispare și rămâne Poco. Iar această marcă nouă de telefoane ieftine îți arată nivelul la care a ajuns Xiaomi la început de 2020.

Pocophone a fost un telefon pe care Xiaomi l-a folosit ca să-și atragă un public nou, eventual numeros, care vrea un telefon bun, dar cu preț mic. Pe 17 ianuarie, planul acela a fost dus mai departe când a fost anunțată marca POCO.

„Ce-a început ca un sub-brand Xiaomi a devenit un brand de sine stătător. POCO F1 a fost un telefon incredibil de popular. E timpul să lăsăm POCO să se dezvolte pe cont propriu”, a transmis Manu Kumar Jain, vicepreședinte Xiaomi.

Excited to share: #POCO will now be an independent brand!

What started as a sub-brand within Xiaomi, has grown into its own identity. POCO F1 was an incredibly popular phone. We feel the time is right to let POCO operate on its own.

Join me in wishing @IndiaPOCO all the best.

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) January 17, 2020