Cât de mare va fi fiecare Samsung S20 față de seria Galaxy S10

În 2019, Samsung a surprins cu modelul S10e. Era mic, cu hardware bun și preț decent. În 2020, nu mai există o așa variantă. Va fi însă Samsung S20, iar cel mai mare va fi S20 Ultra. Cât de mare va fi însă diferența de dimensiune?

Samsung S20 va fi disponibil în trei versiuni: S20, S20 Plus și S20 Ultra. E posibil ca numele să se mai schimbe, dar esențialul e că Samsung schimbă atât numele seriei, cât și dimensiunea ecranelor. Acolo unde S10e avea un ecran de 5,8 inci, S20 va avea unul de 6,2 – 6,4 inci.

De cealaltă parte, Samsung S20 Plus ar fi un telefon cu ecran de 6,7 inci, adică mai mare decât S10 Plus din 2019, iar S20 Ultra ar avea un ecran de 6,9 inci. Diferențele nu vor fi însă la fel de mari pe cât ai crede. Sigur, nu există niciun model Samsung care să concureze ca dimensiune cu S20 Ultra, dar e posibil ca Note 20 Plus să fie aproape la fel de mare.

Samsung S20 cu cel mai bun hardware

Max Weinbach, omul care a dat și primele imagini cu noua serie, are acum câteva machete create pe baza informațiilor neoficiale. Poți vedea în videoul de mai sus cum se compară noile telefoane Samsung cu altele disponibile pe piață.

Ar trebui să ții cont că ecranele vor fi mai înalte (raportul de aspect devine un 20:9), iar camera de selfie e fix pe centrul ecranului. Cea mai mare diferență, de la versiune la versiune, va fi la camera foto.

Acolo unde în 2019 toate foloseau aceiași senzori pentru wide și ultrawide (cu camere dedicate pentru zoom pe S10 și S10 Plus), în 2020 senzorii vor fi diferiți, iar Samsung S20 Ultra va avea unul de 108 megapixeli, dar și unul pentru zoom optic 10x. Samsung mizează și pe un zoom hibrid de până la 100x.