Parbriz care se dezaburește greu: filtru de habitaclu, AC sau clapete, ordinea corectă a verificărilor
Un parbriz care se dezaburește greu nu este doar enervant, ci poate deveni periculos. Dacă pleci dimineața grăbit, pornești ventilatorul la maximum și tot vezi doar o zonă mică prin care poți conduce, problema nu trebuie ignorată. Vizibilitatea slabă în primele minute de mers crește riscul de accident, mai ales în oraș, la treceri de pietoni, intersecții sau manevre de parcare.
Înainte să dai vina pe frig sau pe umezeală, merită să verifici sistematic câteva lucruri. Dezaburirea eficientă depinde de trei elemente mari: debit suficient de aer, aer cât mai uscat și direcționare corectă spre parbriz. Dacă unul dintre acestea lipsește, parbrizul se va curăța lent, neuniform sau deloc.
Prima verificare: debitul de aer și filtrul de habitaclu
Filtrul de habitaclu este primul suspect când aerul iese slab din gurile de ventilație. Dacă ventilatorul se aude puternic, dar pe parbriz ajunge puțin aer, filtrul poate fi înfundat cu praf, frunze, polen sau umezeală. Un filtru murdar nu afectează doar confortul, ci și capacitatea sistemului de a dezaburi rapid.
În multe mașini, filtrul de habitaclu este uitat ani la rând, mai ales dacă reviziile sunt făcute incomplet. Problema devine mai evidentă toamna și iarna, când ai nevoie de flux puternic către parbriz. Un filtru colmatat poate crea și mirosuri neplăcute, senzație de aer stătut și aburire frecventă a geamurilor.
Verificarea este relativ simplă și ieftină. Dacă nu știi când a fost schimbat ultima dată filtrul, înlocuirea lui este un punct bun de plecare. Alege un filtru de calitate, simplu sau cu carbon activ, în funcție de buget și preferințe. Important este să fie montat corect, în sensul fluxului de aer indicat pe carcasă.
Tot la capitolul debit trebuie verificate și gurile de aerisire. Dacă ai obiecte puse pe bord, lavete, odorizante sau suporturi care blochează zona de la baza parbrizului, fluxul de aer poate fi afectat. Pare un detaliu minor, dar în unele mașini diferența se simte imediat.
A doua verificare: AC-ul și uscarea aerului
Aerul condiționat este unul dintre cele mai bune instrumente pentru dezaburire, inclusiv iarna. Motivul este simplu: AC-ul usucă aerul. Aerul cald fără AC poate încălzi parbrizul, dar dacă este umed, dezaburirea va fi mai lentă. Aerul cald și uscat funcționează mult mai bine.
Dacă apeși butonul de dezaburire, multe mașini pornesc automat AC-ul, chiar dacă afară este frig. Nu îl opri imediat doar pentru că nu vrei răcire. Sistemul combină aerul uscat cu temperatura potrivită pentru a curăța parbrizul. Dacă AC-ul nu funcționează, dezaburirea poate deveni vizibil mai slabă.
Un semn că AC-ul nu contribuie este aburirea persistentă în zile umede, chiar dacă ventilatorul merge tare. Dacă vara ai observat că sistemul nu mai răcește bine, iarna vei simți efectul și la dezaburire. Lipsa agentului frigorific, compresorul nefuncțional sau problemele de presiune pot reduce capacitatea instalației de a usca aerul.
Nu confunda însă AC-ul defect cu filtrul murdar. Dacă aerul iese slab, începi cu filtrul. Dacă aerul iese puternic, dar rămâne umed și parbrizul se curăță greu, verifici funcționarea aerului condiționat. Ordinea contează, pentru că te ferește de reîncărcări inutile cu freon când problema este doar un filtru sufocat.
A treia verificare: clapetele și direcționarea aerului
Dacă debitul este bun, AC-ul funcționează, dar aerul nu ajunge corect la parbriz, suspectează clapetele sistemului HVAC. Acestea controlează traseul aerului către parbriz, picioare, gurile frontale sau recirculare. Când o clapetă se blochează sau un actuator cedează, comanda din bord poate arăta corect, dar aerul merge în altă parte.
Un indiciu clar este diferența dintre ce selectezi și ce simți. Apeși dezaburire, dar aerul iese mai ales pe la picioare. Selectezi parbriz, dar fluxul rămâne pe gurile centrale. Schimbi temperatura și auzi un „clic-clic” din bord. Toate acestea indică o posibilă problemă mecanică sau electrică în sistemul de distribuție.
La mașinile cu climatizare automată, diagnoza poate identifica actuatoare blocate sau senzori care trimit informații greșite. Unele sisteme au proceduri de recalibrare pentru clapete. Dacă problema a apărut după schimbarea bateriei sau după o intervenție electrică, recalibrarea poate rezolva situația fără demontări majore.
Nu uita recircularea. Dacă clapeta de recirculare rămâne blocată pe aer interior, parbrizul se poate aburi constant, deoarece sistemul nu mai aduce aer proaspăt din exterior. Este o cauză mai puțin evidentă, dar foarte importantă. Dezaburirea are nevoie de aer proaspăt și uscat, nu de recircularea umezelii din habitaclu.
Ordinea corectă este așadar: verifici filtrul și debitul de aer, verifici dacă AC-ul funcționează și usucă aerul, apoi verifici clapetele și recircularea. Dacă mai ai și umezeală în mochetă sau miros dulceag de antigel, cauți infiltrații sau pierderi la radiatorul de încălzire. Parbrizul care se dezaburește greu este un simptom, iar cauza reală se găsește doar dacă mergi logic, pas cu pas.