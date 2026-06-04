Parbriz care se dezaburește greu: filtru de habitaclu, AC sau clapete, ordinea corectă a verificărilor

Prima verificare: debitul de aer și filtrul de habitaclu

Filtrul de habitaclu este primul suspect când aerul iese slab din gurile de ventilație. Dacă ventilatorul se aude puternic, dar pe parbriz ajunge puțin aer, filtrul poate fi înfundat cu praf, frunze, polen sau umezeală. Un filtru murdar nu afectează doar confortul, ci și capacitatea sistemului de a dezaburi rapid.

În multe mașini, filtrul de habitaclu este uitat ani la rând, mai ales dacă reviziile sunt făcute incomplet. Problema devine mai evidentă toamna și iarna, când ai nevoie de flux puternic către parbriz. Un filtru colmatat poate crea și mirosuri neplăcute, senzație de aer stătut și aburire frecventă a geamurilor.

Verificarea este relativ simplă și ieftină. Dacă nu știi când a fost schimbat ultima dată filtrul, înlocuirea lui este un punct bun de plecare. Alege un filtru de calitate, simplu sau cu carbon activ, în funcție de buget și preferințe. Important este să fie montat corect, în sensul fluxului de aer indicat pe carcasă.

Tot la capitolul debit trebuie verificate și gurile de aerisire. Dacă ai obiecte puse pe bord, lavete, odorizante sau suporturi care blochează zona de la baza parbrizului, fluxul de aer poate fi afectat. Pare un detaliu minor, dar în unele mașini diferența se simte imediat.

A doua verificare: AC-ul și uscarea aerului

Aerul condiționat este unul dintre cele mai bune instrumente pentru dezaburire, inclusiv iarna. Motivul este simplu: AC-ul usucă aerul. Aerul cald fără AC poate încălzi parbrizul, dar dacă este umed, dezaburirea va fi mai lentă. Aerul cald și uscat funcționează mult mai bine.

Dacă apeși butonul de dezaburire, multe mașini pornesc automat AC-ul, chiar dacă afară este frig. Nu îl opri imediat doar pentru că nu vrei răcire. Sistemul combină aerul uscat cu temperatura potrivită pentru a curăța parbrizul. Dacă AC-ul nu funcționează, dezaburirea poate deveni vizibil mai slabă.

Un semn că AC-ul nu contribuie este aburirea persistentă în zile umede, chiar dacă ventilatorul merge tare. Dacă vara ai observat că sistemul nu mai răcește bine, iarna vei simți efectul și la dezaburire. Lipsa agentului frigorific, compresorul nefuncțional sau problemele de presiune pot reduce capacitatea instalației de a usca aerul.