Tocmai s-a aflat ce se întâmplă la Mega Image: toți românii trebuie să știe. E vorba de produsele de zi cu zi

Legumele şi fructele din programul Gusturi Româneşti au ajuns să reprezinte 12% din totalul volumelor vândute de Mega Image. Anul trecut, în 2019, procentul era de doar 8%.

Lanţul de magazine a ajuns să lucreze cu 180 de producători de legume care livrează roşii, castraveţi, morcovi ori ardei sub brandul Gusturi Româneşti în cele peste 800 de unităţi ale reţelei, conform ZF. Numărul acestora aproape s-a dublat în perioada 2017-2020.

„Încă de la începutul programului, ne-am dorit să venim în sprijinul unui număr cât mai mare de gospodari. Astfel, în cazul parteneriatului desfăşurat pe suprafeţe protejate, programul a debutat în 2014 cu 18 de gospodari în echipă, iar în 2020 colaborăm deja cu 180 de parteneri“, spun oficialii magazinului, citați de aceeași sursă.

Retailerul olandezo-belgian Mega Image a deschis de la începutul acestui an peste 50 de magazine, depăşind pragul de 800 de unităţi pe plan local. De asemenea, au fost deschise 30 de supermarketuri Mega Image şi 24 de magazine de proximitate Shop & Go.

Mega Image a lansat în 2009 marca proprie Gusturi Românești care îți aduce o gamă variată de produse din categoriile: lactate, carne, paste făinoase și dulciuri. Toate produsele sunt fabricate numai în colaborare cu producători locali, recunoscuți pentru calitate.

Astfel, pentru al treilea an consecutiv, prin programul “Gusturi Românești de la gospodari”, Mega Image îți aduce legume românești, cultivate sustenabil pentru un gust autentic. Un program care s-a dezvoltat de la an la an, prin care retailerul reunește din ce în ce mai mulți producători locali atrași atât de siguranța financiară, cât și de suportul oferit de supermarket.

Așadar, dacă iubești tradițiile românesti și îți place savoarea inconfundabilă a delicateselor și bunătăților pur românești, pregătite după rețete păstrate de bunici și străbunici, la Mega Image găsești bunătăți pregătite ca altădată, în magazinul Gusturi Românești.