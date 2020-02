Impresii despre Samsung S20: de ce o să fie telefonul etalon în 2020

Samsung S20 a fost prezentat. Odată cu el au fost confirmate sau infirmate zvonurile. În mare parte, au fost confirmate. Telefonul e scump, are specificații de să-ți spargi telefonul de acum și din martie va fi livrat celor care l-au precomandat.

Pe ecran apar poze cu oameni care râd. Își fac poze cu telefoanele lor. De ce râd? E fericire? Sunt fericiți cu un telefon nou? Mai bun? Sunt oameni de toate culorile. Poate din multe alte țări. Echipa de producție a lucrat frumos. Vreau și eu fericirea asta. Îmi vine în minte un tatuaj din Ferentari: „Caută mai jos și vei găsi fericirea”.

Apar directori ai Samsung, vorbesc de noul telefon. Sunt ei într-un univers paralel? Telefonul e peste tot. „Leaks” le zic americanii. „Sifonare” le-am zice noi. Directorii ăștia îl confirmă. De acum e oficial. Sunt trei telefoane Samsung S20 și fac aproape același lucru. Mai puțin ultimul. Are zoom de 100x, Space Zoom i-au zis. Poți vedea în sufletul oamenilor fericiți cu el? Dar în contul bancar din care au plecat banii pentru el?

Îmi vine în minte o vorbă: telefonul care stinge lumina concurenței. Îți iei telefonul și-i dai foc când îl vezi pe cel nou ce poate. Dar tu poți?

E a nu știu câta lansare din ultimii cinci ani la care asist și încă vreau ce prezintă și promit oamenii de pe scenă. În același timp am în minte o statistică: electronicele noastre cele mai ieftine fac 80% din ce avem nevoie. Pentru restul de 20% plătim mai mult, procent cu procent. Cât procent intră în Samsung S20 Ultra pentru cât costă?

Ce tare e camera foto. Doi bărbați stau într-un loc însorit din San Francisco și se uită la Alcatraz. De la kilometrii distanță. Telefonul îți aduce libertate? Probabil. Toți oamenii din videoul de la început par liberi. Veseli. Creativi. Frumoși. Diverși. Inclusivi. Liberi cel puțin în actualele norme ale societății. Cât aș plăti pentru restul de 20% din orice gadget? Probabil că oricât, dacă am. Probabil că nimic, dacă n-am. Nevoie. Dorință. Bani.

Am avut însă oportunitatea să văd telefonul înainte să pui mâna pe el. Am câte ceva de zis despre Samsung S20. Spoiler: e spectaculos.

Samsung. Galaxy. S20. Ce are și n-are fiecare versiune?

Samsung Galaxy S20 e ceea ce-a fost Galaxy S10e în 2019, doar ca mai performant, cu ecran mai bun și ceva mai mare. Da, e mai scump. Acest model probabil că va fi cel mai bine vândut. Are un ecran de 6,2 inci Dynamic AMOLED cu HDR10+ și rată de refresh 120 Hz. Nu înseamnă nimic ultima cifră până când nu vezi telefonul în realitate. Apoi toate celelalte par lente și cumva ignorabile.

Oamenii folosesc des telefonul pentru poze. Notițe, peisaje, portrete chiar și lucruri pe care n-ar vrea sa le uite, dar le uită. Ca să îți încapă în orice poză orice ai nevoie să reții, telefonul are trei camere. Una e de 12 megapixeli, clasică. A doua, tot de 12 megapixeli, e ultrawide și cuprinzi mai mult în cadru. Cu a treia, de 64 MP, faci zoom. Și telefonul poate să facă și un zoom digital 30x deși nu-ți recomand, că deteriorează destul de mult calitatea.

Samsung S20 excelează însă la încă un capitol: bateria de 4.000 mAh. Și Samsung se ia, în sfârșit, în serios cu acumulatorii. Acest model are cea mai mică baterie dintre toate trei.

Suntem în 2020, așa că vorbim și de 5G. Samsung S20 poate fi cumpărat atât în versiune 4G – 8 GB RAM și 128 GB stocare -, cât și în versiune 5G – 12 GB RAM și 128 GB stocare. Partea și mai bună e că-i poți atașa un card microSD și ai un „monstru” care stochează peste 1 TB de lucruri pe care tu le crezi importante. Și poate chiar sunt.

S20 Plus a devenit un fel de standard

Samsung S20 Plus are, înainte de toate, un ecran de 6,7 inci cu aceleași trăsături ca modelul de mai sus. Chiar și camerele sunt la fel, doar că are un senzor 3D ToF pentru măsurarea adâncimii de câmp și se poate dovedi util în aplicații de realitate augmentată. Bateria e însă la alt nivel: 4.500 mAh.

5G există și pentru acest model. În timp ce versiunea 4G are 8 GB RAM și 128 GB stocare, cea 5G se duce către 12 GB RAM și până la 512 GB stocare. Astfel, dacă mai pui și un microSD de 1 TB, obții o stocare de 1,5 TB. Nici pe laptop n-ai așa ceva, dar, iată, ai într-un telefon.

Ultra e toată șmecheria de anul acesta

Samsung S20 Ultra e un telefon gigant. Are ecran de 6,9 inci cu caracteristicile deja menționate mai sus, o baterie de 5.000 mAh și-o cameră de 108 megapixeli. A, și are o cameră de selfie de 40 MP, în timp ce celelalte două au de câte 10 MP.

Camera de 108 MP e folosită atât pentru poze de 12 MP, cât și pentru filmarea 8K. Celelalte două modele folosesc camera de zoom. Asta pentru că 8K înseamnă o rezoluție de 32 megapixeli. După cum vezi, cu 12 MP nu s-ar putea așa ceva. Pe lângă senzorul de 108 MP, Samsung S20 Ultra mai are unul de 48 MP pentru zoom și unul ultrawide de 12 MP. Problema cu senzorul de 48 MP e că e cam „întunecat”: f/3.5, în timp ce cel de 64 MP e cu f/2. În fine, detalii.

Desigur că există versiune 5G. De fapt, doar versiune 5G. Poți cumpăra telefonul atât cu 12 GB RAM, cât și cu 16 GB RAm. Stocarea e de 128 sau 256 GB, respectiv 512 GB.

Practic, dacă Ultra ar fi un laptop, ar fi unul foarte bun. Și poate deveni, oarecum, așa ceva prin Samsung DeX.

Samsung a creat acest trio, pe de o parte, pentru că mai ține pe piață modelele de anul trecut, dar la preț mai mic. Pe de altă parte, profită de 2020 ca să înceapă un deceniu nou și să continue seria Galaxy S mai în forță decât până acum.

Samsung S20 Ultra e telefonul premium fără compromisuri

Mai ții minte bateria de 5.000 mAh de pe Samsung S20 Ultra? Ei bine, o încarci super rapid cu încărcător de 45 wați. Celelalte au doar încărcător de 25 wați. Sigur, telefonul nu-i ieftin și nici nu se aștepta cineva să fie. Dar, după ceva ani, este primul care face din Samsung un producător de flagship. Și parcă era timpul să nu mai recicleze componente, caracteristici și artificii de design doar ca să justifice o lansare nouă (Galaxy S9 e un exemplu excelent).

Ce ziceam la început de dorință și nevoie e, cumva, concentrat în acest telefon. Își face și îți face treaba, dacă ai una pe măsura lui, și pentru asta are un preț pe măsură. Nu cred că este telefonul care să seteze vreun nou standard pentru telefoanele din 2020 – 2021. Încă vom avea alte modele mai ieftine, dar acum acest smartphone e mai mult ca niciodată înlocuitor de computer. Și chiar de cameră foto, pentru majoritatea utilizatorilor.

Samsung S20 – fiecare versiune 4G

Samsung S20 – fiecare versiune 5G

Samsung nu se ferește să defileze cu diverși parteneri

În timpul evenimentul dedicat celor trei telefoane, Samsung a vorbit despre parteneriate cu Spotify, Netflix și Google. De exemplu, poți încărca direct pe YouTube videouri 8K trase cu oricare dintre cele trei telefoane. Netflix a promis că va colabora cu Samsung pentru conținut exclusiv (bonus) și să optimizeze vizionarea de seriale și filme pe telefoanele producătorului.

Are parteneriat și cu Microsoft. Forza Street va fi lansat în Galaxy Store ca să meargă de minune cu ecranul de 129 Hz și memoria RAM generoasă. Spotify primește o integrare în Bixby, în timp ce Google a anunțat integrarea Duo în aplicația de telefonie. Nu știu de tine, dar Duo este la fel de ignorabil ca orice încercare a Google de-a crea un serviciu de chat sau rețea socială.

Samsung a transmis astfel trei mesaje cheie odată cu seria Samsung S20: are hardware și poate da tonul în lumea Android, are software care să justifice dotările tehnice, și poate schimba strategia clasică și să păstreze pe piață telefoanele din urmă cu un an. Acest ultim mesaj mi se pare mult mai important decât pare. E un pariu al Samsung că poate livra performanță chiar și pentru modele mai vechi. Android încă are problema asta de încredere că un telefon mai vechi de un an devine mai lent și mai inutil.

Bine, dar cum face Samsung S20 Ultra trucul acela cu zoom 100x?

Da, aproape am uitat de zoom. Se numește Space Zoom și tehnica e similară celei dintr-un periscop. Un sistem de oglinzi mărește imaginea proiectată pe senzor. Asta pentru un zoom optic 4x. Samsung numește implementarea aceasta „folded lens” (trad.: obiectiv pliat). Apoi, prin software, duce imaginea la un zoom hibrid 10x. De-acolo și până la 100x e doar software cu inteligență artificială, cu aproximare de culoare și detalii către o imagine care-i cât de cât apropiată de realitate. Dar nu e ca un telescop sau ca un teleobiectiv propriu-zise.

Samsung S20 și S20 Plus oferă un zoom hibrid 3x și un zoom digital 30x. În afară de obiectivul din fața senzorului, tot pe software se bazează pe orice zoom digital. Chiar și cu S20 Ultra rămâne valabilă regula: dacă poți să nu folosești zoom digital, nu-l folosi.

Telefonul care satisface și cerințe încă necerute

Samsung S20, în fiecare formă, e un telefon care livrează mai mult decât te-ai aștepta. Dacă ai sau nu nevoie, dacă prețul e justificat sau nu sunt discuții secundare și țin de fiecare utilizator. Dar, în esență, dacă ai vreo caracteristică tehnică în minte pe care ai vrea-o într-un telefon, cel mai probabil e într-un Samsung S20.

Are Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, încărcare wireless (chiar și reversibilă), încărcare rapidă pe fir, cele mai noi procesoare, baterii mari, ecrane excelente, camere foto bune, suport pentru card microSD și cel mai nou Android. Dar, da, n-au mufă de căști. Tocmai de aceea primești căști wireless gratis la precomandă.

Telefoanele acestea sunt și un exercițiu din partea Samsung. Poate lua Android și dotări tehnice disponibile și altora și să facă un mix care să-ți lase impresia că-i mai mult decât atât. Dacă așteptai un telefon mai bun de la Samsung să faci upgrade de la ceva mai neperformant, e foarte probabil ca această serie să fie ce voiai.