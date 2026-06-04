Ce se întâmplă cu plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Anunțul autorităților

În prezent, termenul de expirare este stabilit pentru 30 iunie 2026, însă susținătorii proiectului consideră că există în continuare motive pentru menținerea acestei forme de protecție a consumatorilor.

Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, care a explicat că inițiativa vine în contextul în care presiunea inflației continuă să afecteze bugetele familiilor.

„Am cerut prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârşitul anului. UDMR a susţinut constant în ultimii ani că, atât timp cât inflaţia ridicată continuă să pună presiune asupra bugetelor familiilor, plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază trebuie menţinută”, a precizat ministrul interimar al Agriculturii pe Facebook.

Decizia finală aparține plenului Camerei Deputaților

Deși proiectul a primit aviz favorabil în cadrul Comisiei pentru agricultură, procedura legislativă nu este încă încheiată. Pentru ca măsura să intre efectiv în vigoare, este necesar și votul plenului Camerei Deputaților.

Potrivit declarațiilor făcute de Tanczos Barna, aprobarea din comisie reprezintă un pas important pentru continuarea politicii de limitare a creșterii prețurilor la produsele alimentare considerate esențiale.

„Astfel, plafonarea adaosului comercial va continua să contribuie la limitarea creşterii preţurilor la alimentele de bază. Le mulţumesc colegilor deputaţi UDMR şi membrilor comisiei pentru sprijinul acordat. Sper ca şi plenul Camerei Deputaţilor să aprobe această prelungire, astfel încât familiile să poată cumpăra şi în continuare, până la sfârşitul anului, produsele alimentare esenţiale la preţuri mai mici”, a explicat acesta.

Executivul a justificat și în trecut menținerea plafonării prin necesitatea de a limita creșterile de preț pentru produsele care fac parte din coșul de consum al populației.

Ce produse sunt incluse în lista alimentelor de bază

Măsura se aplică unei liste extinse de produse alimentare consumate frecvent de români. Printre acestea se regăsesc pâinea albă simplă cu gramaj între 300 și 500 de grame, laptele de consum de un litru cu 1,5% grăsime fără UHT, brânza telemea de vacă vrac și iaurtul simplu de vacă cu 3,5% grăsime în ambalaje de maximum 200 de grame.

Lista include și făina albă de grâu tip „000”, mălaiul, ouăle de găină calibrul M, uleiul de floarea-soarelui, precum și carnea proaspătă de pui și carnea proaspătă de porc.