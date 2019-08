Impresii despre Samsung Galaxy Note 10: de ce sunt două versiuni și care e cea mai ieftină?

Samsung Galaxy Note 10 a fost anunțat pe 7 august. Din 23 august va putea fi cumpărat de oriunde. De data aceasta, producătorul a ales să lanseze două versiuni ale aceluiași telefon. Și ambele sunt cu 5G, dar nu peste tot. Sunt o mulțime de întrebări despre telefon, așa că ți-am pregătit câteva răspunsuri.

Samsung Galaxy Note 10 a fost unul dintre cele mai așteptate telefoane ale toamnei. Preia o mulțime de caracateristici de la Galaxy S10, anunțat în primăvară, dar și beneficiază de câteva noutăți semnificative. Unde mai pui că, de data asta, vorbim și de-o versiune 5G pe care o vei putea cumpăra chiar în România. Dacă ești cu ochii pe preț, ei bine, aici s-ar putea să ți se pară scump. Dar am pregătit răspunsurile de care ai nevoie ca să te decizi ce cumperi.

Cât costă Samsung Galaxy Note 10 – de la cel mai ieftin la cel mai scump

Samsung Galaxy Note 10 de 6,3 inci

950 de dolari pentru versiunea 4G/LTE

1.050 de dolari pentru versiunea 5G

Samsung Galaxy Note 10 Plus de 6,8 inci

1.100 de dolari pentru versiunea 4G/LTE

1.300 de dolari pentru versiunea 5G

Aici trebuie menționat că deși ambele telefoane beneficiază de 5G, doar versiunea Plus va fi disponibilă pe mai multe piețe. Note 10 5G va fi limitat doar la Coreea de Nord. Are un preț, dar dacă ești în România sau Statele Unite ale Americii îl poți lua doar orientativ. Sau poate vrei să-ți iei unul din Coreea de Sud. Ei bine, cam atât costă. Dar ce primești de banii ăștia?

Cu ce specificații vrea Samsung să te impresioneze

Samsung Galaxy Note 10 de 6,3 inci

Ecran de 6,3 inci Dynamic AMOLED cu HDR10+ și rezoluție Full HD+

Stocare de 256 GB, fără slot pentru card microSD

Memorie RAM de 8 GB (versiunea 5G, care nu va fi decât în Coreea de Sud, beneficiază de 12 GB)

Procesorul este Exynos 9825 (pentru România)

Camerele foto de pe spate: 12 MP cu diafragmă variabilă f/1.5-2.4 clasică, 12 MP pentru zoom 2x, 16 MP pentru ultrawide

Camera de selfie e de 10 MP

Bateria este de 3.500 mAh și poate fi încărcată mai repede cu un încărcător de 45 wați pe care îl poți cumpăra separat. Cel din pachet e de 25 wați

Încărcarea wireless e de 15 wați – Fast Wireless Charging 2.0

Are un S Pen dotat acum și cu giroscop pentru control prin mișcare în anumite aplicații

Sistemul de operare este Android 9 Pie cu interfața One UI dezvoltată de Samsung

Nu mai are mufă pentru căști

Samsung Galaxy Note 10 Plus de 6,8 inci

Ecran de 6,8 inci Dynamic AMOLED cu HDR10+ și rezoluție 2K+

Stocare de 256 sau 512 GB. Beneficiază de slot pentru card microSD (de până la 512 GB)

Memorie RAM de 12 GB (la fel și versiunea 5G)

Procesorul este Exynos 9825 (pentru România)

Camerele foto de pe spate: 12 MP cu diafragmă variabilă f/1.5-2.4 clasică, 12 MP pentru zoom 2x, 16 MP pentru ultrawide

Camera de selfie e de 10 MP

Are un senzor 3D ToF lângă camerele foto cu care poți scana 3D diverse obiecte. Va fi folosit și pentru alte aplicații de realitate augmentată

Bateria este de 4.300 mAh și poate fi încărcată mai repede cu un încărcător de 45 wați pe care îl poți cumpăra separat. Cel din pachet e de 25 wați

Încărcarea wireless e de 15 wați – Fast Wireless Charging 2.0

Are un S Pen dotat acum și cu giroscop pentru control prin mișcare în anumite aplicații

Sistemul de operare este Android 9 Pie cu interfața One UI dezvoltată de Samsung

Nu mai are mufă pentru căști

Ce înseamnă opt ani de Samsung Galaxy Note?

În 2011, Samsung a lansat o nouă categorie de dispozitive: Galaxy Note. Inițial i s-a spus phablet și termenul a devenit redundant undeva prin 2014, când telefoanele au început să devină tot mai mari. Acum, în 2019, Samsung Galaxy Note 10 e un telefon în două versiuni, cu 5G și un S Pen mai util ca niciodată. Iar producătorul susține că e nevoie pe piață pentru așa ceva.

Samsung vorbește despre utilizatori care fac din muncă și viața profesională un flux normal, cotidian, în care au nevoie de un echipament capabil să ducă sarcinile. Acesta ar fi Galaxy Note 10.

Întâi de toate, Samsung face un parteneriat cu Microsoft și duce mai departe ideea DeX. Pe scurt, conectezi telefonul la laptop, printr-un cablu USB-C, iar ce-ai pe telefon e pe laptop și fără bătăi de cap, fără alte dispozitive. Poți răspunde la mesaje, poți transfera rapid poze și videouri, poți controla diverse aplicații Microsoft, cum ar fi OneDrive, prin laptop via smartphone.

S Pen a devenit mai capabil. Are un giroscop capabil să fie adaptat de diverși dezvoltatori de aplicații pentru a-ți da un control mai mare în aplicațiile lor. De exemplu, rotești S Pen în aer și dai zoom în cameră. Cu o mișcare de sus în jos și viceversa modifici volumul în YouTube. Și, sigur, poți face poze apăsând pe butonul de pe S Pen, dar opțiunea există de pe Galaxy Note 9.

Samsung Galaxy Note 10 beneficiază de Power Share. Astfel, poți încărca un ceas pe spatele lui sau chiar un alt telefon. Opțiunea a fost introdusă pe Galaxy S10 și e preluată mai departe.

Telefonul se încarcă mai repede decât oricare altul de la Samsung cu un nou încărcător. Asemenea Apple, și Samsung îl vinde separat. E de 45 de wați și e rapid, iar Samsung trebuia să facă pasul și în direcția asta. E, până la urmă, un telefon cu 4.300 mAh în versiunea Note 10 Plus. Ca să compari, primul Note avea o baterie de 2.500 mAh.

Samsung Galaxy Note 10, în orice versiune, e o uzină de telefon. Îl pui la treabă pentru poze, documente în Excel – eventual conectat la laptop, îl securizezi cu Knox și montezi videouri pe el prin Premiere Rush (în continuare o exclusivitate pe Android pentru Samsung) sau în aplicația companiei despre care spune că-i mai capabilă ca niciodată. Toate astea pe un ecran care se întinde impresionant de mult pe margini.

Ce Samsung Galaxy Note 10 alegi?

Bun, să zicem că vrei să plasezi o precomandă și să aștepți telefonul pe 23 august. Ce alegi? De data asta, e cam ca la Galaxy S: ai mai multe opțiuni.

Dacă nu te uiți la bani, nu-i nicio îndoială: Galaxy Note 10 Plus 5G. Nu are rost să te uiți la alte telefoane, că 5G vine și mai bine să fii early adopter cu totul. Pe următorul loc este un Samsung Galaxy Note 10 Plus de 512 GB spațiu de stocare, ca să nu-ți faci griji cu spațiul.

Samsung Galaxy Note 10 e pentru cei care ar vrea un Note, dar mai mic. Sau ar vrea un Galaxy S10, dar cu S Pen. Există o piață pentru el, fără îndoială, iar Samsung l-a livrat. Ca hardware, nu pierde decât senzorul 3D de care poate nici n-ai nevoie. Sigur, nici ecranul nu are o rezoluție la fel de mare, dar diferențele sunt insesizabile în folosirea de zi cu zi. Bateria, după preferințele mele, e cam mică. La 3.500 mAh e sub Galaxy Note 9 și putea fi, probabil, mai mare.

De data asta, vorbim de un Plus. Acel Samsung Galaxy Note 10 Plus va fi telefonul pe care producătorul îl aruncă în luptă cu toate celelalte, de la iPhone 11 Max (dacă acesta va fi numele) până la OnePlus 7T (chiar dacă nu-și prea are loc comparația, dat fiind că OnePlus livrează mereu produse pe jumătate bune).

Altfel, ce vezi în fiecare dintre aceste dispozitive e un telefon clasic Samsung. Miza acum e pe îmbunătățirea experienței de utilizare. Un cablu, un laptop, un telefon și deja există o fuziune acolo. 5G, stocare de 1 TB (pe microSD și intern) și deja e ca un computer. În 2018, am spus că Galaxy Note 9 e telefonul care vrea să le facă pe toate. În 2019, Samsung Galaxy Note 10 le face mai bine.