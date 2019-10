Experiență: tot ce-am învățat cât am folosit doar telefonul ca să-mi fotografiez vacanțele

Fiecare nou telefon pare pregătit să zdruncine atât de tare industria foto, încât ar putea-o dărâma cu totul. Însă cele două rezistă, în tandem, de la an la an fără să fie un învingător clar. Și nici n-ar trebui să fie unul. Tocmai de-aia am înlocuit în ultimele vacanțe orice cameră cu un telefon: un Samsung Galaxy S10e.

Din primăvară folosesc un Samsung Galaxy S10e. Am revenit pe Android, și pe un Samsung, după mai bine de trei ani pe iPhone și iOS. Fără să știu am făcut-o la 10 ani după ce am avut primul smartphone. A fost primul al meu și primul cu Android. Și era execrabil că înlocuitor de camera foto și vag mediocru drept smartphone. Dar era un experiment care a dus, în timp, la ceea ce producători ca Samsung livrează o dată sau de două ori pe an: înlocuitor de camere foto compacte, playere de muzică și filme, chiar și laptopuri.

În 2009, nu știam despre camerele de pe telefon decât că au un număr de megapixeli. Mai mulți, mai bine, că pozele erau mai mari. Pe Galaxy S10e numărul e cam așa: 16 megapixeli pentru o cameră cu un unghi ultrawide de cuprindere și 12 MP pentru una cu unghi clasic pentru telefoane.

Telefoanele mai mari din seria asta mai au o cameră de 12 MP care oferă un zoom optic de 2x. În cazul S10e, eu am preferat dimensiunea în dauna opțiunilor suplimentare. Așa am descoperit că, de fapt, cu adevărat captivantă e camera ultrawide.

Samsung Galaxy S10e face poze și filmează. Mai bine decât o cameră?

Fiecare discuție de tipul „ceva versus altceva” începe de la caracteristicile fiecărei părți. Telefonul, la cum este în prezent, înlocuiește orice cameră foto compactă care nu se încadrează în zona premium. Sunt acele camere care folosesc baterii AA, cu promisiunea unui zoom mare și portabilitatea unei tabachere. Da, zoom-ul a rămas atuul, dar altfel imaginea e execrabilă.

În cazul Samsung Galaxy S10e, acesta e un telefon și îl judeci în limitele lui. Are însă și un avantaj: software – mai nou și susținut de inteligență artificială. Acolo unde, la nivel hardware, nu poți pune pe un telefon un senzor mai mare sau un obiectiv mai mare, poți compensa din software. La capitolul acesta telefonul recunoaște scenarii: mâncare, câine, apus, natură. Astfel, cadrul final e un mix între ce vezi tu și încadrezi și surprinzi și ce „vede” computerul din telefon. Iar cadrul final, pe ultimele serii Samsung, este excepțional.

Trebuie însă judecat în limitele sale, pentru că nu poate face zi din noapte (deși încearcă cu Night Mode, introdus după lansare de Samsung) și nici n-are zoom kilometric. Așa că am exploatat în imaginile mele din vacanță două caracteristici importante: camera ultrawide care îți permite să reinterpretezi dimensiunile fizice ale lucrurilor și post-procesarea pe care telefonul o face după ce ai apăsat declanșatorul.

Pe ultrawide, telefonul îți poate corecta automat distorsiunile și eu recomand asta. Altfel, te alegi cu niște imagini bulbucate ca dintr-un obiectiv fisheye. Post-procesarea de după declanșare o vezi cel mai bine în cadre trase în lumină directă sau când expui pentru umbre. În fapt, Samsung Galaxy S10 și Note 10 lucrează mai bine când expui pentru umbre decât pentru lumină. Astfel, îți asiguri o expunere bună în zonele întunecate, iar telefonul face un HDR automat ca să tempereze supraexpunerea.

Paragraful de mai sus nici nu mi-aș fi închipuit că îl voi scrie vreodată, despre un telefon. N-are, pur și simplu, senzor suficient de mare ca să poată face balansul ăsta. Dar are software. Și abia de acum începe mai puternic fotografia cu telefonul. Ca fapt divers, pe un telefon cu Android de prin 2011, am încercat mult lăudatul mod HDR. Era prima dată când Google punea așa ceva în Android. Și era mizerabil.

Trebuia să ții telefonul cât mai stabil (aproape imposibil) și el să tragă câteva cadre pe care să le compună apoi.

Nimic nu bate portabilitatea în lumea lui „acum și aici”

Urăsc acest citat: cea mai bună cameră e cea pe care o ai cu tine. Consider că vine cu două probleme: dacă ai o cameră cu tine, simpla ei prezență acolo e suficientă ca să nu ratezi un cadru; și nu există echipament prost, doar fotograf prost. Unele echipamente sunt pur și simplu proaste, în majoritatea condițiilor. Dacă ai lumină din plin, evident, orice cameră e bună. În momentul în care nu mai sunt astfel de situații „optime”, echipamentul devine important. Dar telefonul, cu toate limitările lui, are un avantaj principal secondat de unul aproape la fel de important: e hiperportabil și conectat la internet.

Samsung Galaxy S10e, cum ziceam mai sus, l-am preferat datorită dimensiunilor. Uneori, iau cu mine un SLR cu film în interior. E un moft, știu, dar finețea unui cadru pe film încă n-a fost egalată. Dar filmul nu poate fi văzut acum, nu poți ști dacă ai greșit sau nu un cadru și, mai pe pragmatic, fiecare cadru costă. Am calculat la un moment dat: doi lei imaginea (film, developat, scanat). Telefonul poate face mii și costul nu se schimbă. Și pe toate, dacă vrei, le poți încărca online.

Astfel, hiperportabilitatea și conectivitatea fac dintr-un telefon o cameră foto excelentă. În cazul meu, cu Samsung Galaxy S10e în vacanțe, am tras și cadre clișeice, și peisaje, și apusuri sau răsărituri, și portrete. Apoi, am intervenit peste imagine cu Lightroom sau VSCO și am împins un pic spre contextul vizual care cred că mă reprezintă.

Aplicații pe care le recomand pentru post-procesare:

Bine de știut că în Galaxy Store e o versiune specială de VSCO, unde ai patru filtre făcute special pentru Samsung. Unul îmi place la nebunie, că transformă nuanțele de roșu în ceva ireal. Așa am sfârșit să am unele cadre nerealiste, în timp ce altele sunt ceva mă pământene.

În câteva luni cu telefonul am învățat vreo cinci – șase lecții: niciodată n-ai suficiente camere pe un telefon / indiferent de hardware îți trebuie software pe măsură / aplicațiile de procesare a imaginilor au devenit mai complexe și eficiente ca niciodată / nimic nu bate versatilitatea unui smartphone / orice gadget modern e o unealtă căreia trebuie să-i înveți întâi limitările / și nu există o cameră perfectă, dar există contexte (cadre, momente) pentru care unele camere sunt mai bune decât altele.

Bill Gates visa la un moment dat să existe câte un calculator pe fiecare birou. Am ajuns în punctul acela. Ba mai mult, acum e câte un calculator în fiecare buzunar. Sigur, există și o alintare acum: prea mulți oameni fac poze, prea multe poze ajung pe Facebook sau Instagram, prea nu mai știe nimeni ce-i o poză bună. Și aici mi-am amintit citatul fotografului Josef Koudelka. El a spus că toți oamenii au un creion, dar nu toți sunt scriitori.

Samsung Galaxy S10e nu e telefonul perfect pentru poze și video. E unul dintre cele mai bune, dar nu aș mai putea nominaliza acum unul drept cel mai bun. Din fericire, sunt cam patru – cinci modele în fiecare an demne de luat în serios. Acesta e unul dintre ele. Și l-am luat în serios drept cameră foto. Și-a făcut treaba bine și ce-am reținut din acest experiment e că telefonul modern este la 80%.

E pentru 80% din poze, din munca pe un calculator, din punctul zero al accesului la internet, din ceea ce am vrea să fie un asistent digital. Mai rămâne un căpătâi de 20% pentru care fie mai așteptăm ca telefonul să fie mai performant, fie folosim alte unelte care pot oferi un pic mai mult pentru ceea ce au fost gândite.

În același timp, pentru fotografie și chiar video, cei mai mulți oameni au o cameră foto cu ei sub forma telefonului. Ei sunt în zona optimă de 80% ca așteptări. Și telefonul le-a înlocuit deja camera foto.