Samsung Galaxy S10 a ajuns în ziua în care să fie prezentat tuturor. Așa arată un telefon pentru care Samsung, s-ar putea spune, s-a pregătit 10 ani. Mai mult ca oricând, compania demonstrează că nu se mai abține.

Până la Samsung Galaxy S10, compania a lăsat impresia că are ceva mai bun, dar încă nu ni-l arată. Mai mult, a lăsat impresia, în ultimii trei ani, că încă poate fi contra curentului – în timp ce concurența băga steroizi în telefoane, Samsung s-a apucat să ne vorbească de design. Între timp, în 2019, pare că, așa cum se întâmplă la gurile de vărsare într-o mare, au ajuns toate strategiile în același punct. În punctul Samsung Galaxy S10.

La prima vedere, Samsung Galaxy S10 nu-i un telefon care să te impresioneze extraordinar prin design. Prezintă aceleași trăsături pe care Samsung le-a folosit încă de la Galaxy S7. E însă mai rafinat și acesta ar fi cel mai bun cuvânt prin care aș putea descrie telefonul: mai rafinat.

Samsung Galaxy S10 – Cele trei versiuni „pentru toate buzunarele”

Nu mai e o surpriză când un telefon de la un producător cu pretenții trece de 1.000 de euro. Pragul acesta psihologic a fost depășit și nu mai există cale de întoarcere. Din fericire, în cazul lui Samsung Galaxy S10, nu e întoarcere, ci alternative. De aceea există următoarele: Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 și Galaxy S10 Plus. Cu cât crește ecranul, cu atât crește prețul.

Samsung Galaxy S10e e un telefon cu ecran de 5,8 inci Full HD+ Dynamic AMOLED. Are o cameră principală de 12 megapixeli dual pixel cu diafragmă variabilă (f/1.5 și f/2.4) și stabilizare optică alături de una de 16 MP cu unghi larg de cuprindere și f/2.2. Pe față e o cameră de selfie de 10 MP f/1.9. O să fie disponibil cu două opțiuni de hardware: 6 GB de memorie RAM + 128 GB stocare sau 8 GB RAM + 256 GB stocare. Bateria e de 3.100 mAh și are un scanner de amprente integrat în butonul Power.

Samsung Galaxy S10 are un ecran de 6,1 inci QuadHD+ Dynamic AMOLED. Păstrează aceleași camere foto de pe Galaxy S10e la care se mai adaugă una de 12 MP cu f/2.4 pentru zoom. Are stabilizare optică pe cele două de 12 MP, nu pe cea ultra wide. Pentru selfie rămâne același senzor de 10 MP. Ca dotări, există așa: 8 GB + 128 GB și 8 GB + 512 GB. Bateria e de 3.400 mAh, iar, în plus față de modelul precedent, e că are un scanner ultrasonic integrat în ecran.

Samsung Galaxy S10 Plus e un fel de bijuteria coroanei (și ai putea spune asta datorită prețului și specificațiilor). Are un ecran de 6,4 inci QuadHD+ Dynamic AMOLED , aceleași trei camere pe spate de la modelul de mai sus și două camere pe fața pentru selfie: una de 10 MP și una de 8 MP f/2.2 care va fi folosită pentru măsurarea adâncimii de câmp în cazul portretelor. Și aici vine „greutatea”: 8 GB + 128 GB, 8 GB + 512 GB (spate din ceramică) și 12 GB + 1 TB (spate din ceramică). Bateria e de 4.100 mAh și telefonul păstrează scannerul ultrasonic integrat în ecran.

O noutate însemnată e și dotarea Samsung Galaxy S10 cu Wi-Fi 6. E cel mai nou standard, și primul care simplifică denumirile, iar pe telefon conexiunea la internet wireless ar trebui să fie cu 20% mai rapidă când folosești și un router optimizat. Wi-Fi 6 va fi crucial în următorii doi ani (până la următoarea actualizare, evident), așa că mai bine încurajezi standardul de la început.

Toate telefoanele au procesor Exynos 9 cu opt nuclee pe 8 nanometri, în Europa. În Statele Unite ale Americii și China (și, eventual, alte câteva țări) va fi folosit un Qualcomm Snapdragon 855.

Samsung Galaxy S10 – Dincolo de specificații

Samsung a schimbat denumirea ecranului, pentru că, susține compania, l-a făcut mai bun. Super AMOLED e denumirea pe care au avut-o toate ecranele de pe seria Galaxy S de la primul până acum. Dynamic AMOLED e un display pentru generația viitoare de telefoane. Are HDR10+ pentru detalii extraordinare în filme, seriale și, ei bine, în orice video creat special pentru acest standard, oferă o luminozitate de până la 1.200 nits (de exemplu, Galaxy Note 9 ajungea la puțin peste 700 nits) și Samsung promite o acuratețe mai mare a culorilor.

Samsung Galaxy S10 va fi promovat însă cu ecranul „Infinity-O”. Așa e denumit, pentru că nu mai e doar „Infinity”, ca până acum, ci are o gaură în el – de aici și acel „O”. Pe Samsung Galaxy S10e și Galaxy S10, e o singură gaură (perforație), pe când pe S10 Plus e o elipsă.

Cât am avut ocazia să folosesc telefonul am descoperit un ecran extroardinar, atât ca luminozitate, cât și în redarea culorilor și detaliilor. De fapt, nu mă miră, Samsung a excelat la acest capitol, iar acum a dus lucrurile un pic mai departe.

În acest ecran care-și face treaba foarte bine în redarea conținutului se regăsește și un scanner ultrasonic. Știm de el de peste șase luni și era aproape sigur că Samsung Galaxy S10 îl va avea. Ce înseamnă însă un astfel de scanner? Ei bine, există două: optic și ultrasonic. Cel optic face o poză amprentei tale, 2D, și o compară cu ce are în memorie. Așa ești autentificat. Cel ultrasonic produce o vibrație în ecran care creează o imagine 3D a amprentei și pe aceea o compară cu ce ai înregistrat în el. Siguranța e mai mare și funcționează (sau ar trebui) și când ești ud pe mâini.

Odată cu Samsung Galaxy S10 Plus, sticla e, în sfârșit, înlocuită de ceva mai bun. Până acum, producătorii parcă s-au călcat pe bătături: sticlă, plastic sau metal – cel din urmă fiind aproape ignorat în ultimii doi ani. Astfel, am ajuns la ceramică, ceea ce vei găsi pe Samsung Galaxy S10 Plus îl cele mai scumpe două versiuni. Și vor fi două nuanțe: spate negru sau alb. N-am încredere că ceramica va rezista la căzături, dar sigur va rezista mai bine în fața zgârieturilor.

Sticla are însă o justificare pe telefoane: nu poți avea încărcare wireless cu metal acolo unde ar trebui să fie punctul de contact. Astfel, că tot am ajuns la încărcare wireless, trebuie să știi că de anul acesta, cu debut pe Samsung Galaxy S10, va exista funcția PowerShare – adică încărcare wireless bilaterală. Poți încărca alt telefon pe spatele unui Galaxy S10 sau, așa cum promovează compania, încarci căștile wireless Galaxy Buds (alternativa companiei la AirPods, cu tehnologia AKG de pe căștile cu fir).

Telefoanele păstrează cele mai bune opțiuni din trecut: rezistență la apă, Gigabit LTE, încărcare wireless 2.0 și, important pentru mulți, portul pentru căști. Da, jack de 3,5 mm pe un smartphone din 2019 pare un vis extraordinar. Ei bine, e real. Pe toate cele trei telefoane.

Dezamăgirea mea personală e că nu a fost schimbată camera foto. A fost păstrat ansamblul dual de pe Galaxy Note 9 alături de o cameră de 16 MP pentru poze ultra wide. Ceea ce nu poate însemna decât că tehnologia pe zona asta a atins un punct de saturare. Sigur, e în piață un senzor de 48 MP, dar nu e al Samsung.

Deocamdată, camera foto va fi îmbunătățită doar cu inteligență artificială. Samsung a promis 10 categorii noi pentru recunoașterea scenelor (pe lângă cele deja disponibil) și optimizare cu procesare neurală. A, și mai e ceva: sugestii de cum să încadrezi, ceea ce ar trebui să fie util multor oameni. A, și mai e ceva: super steady video pentru video, adică o stabilizare optico-digitală mai bună.

Samsung Galaxy S10 – One UI e coloana vertebrală

Cum ziceam la început, ca design, Samsung Galaxy S10 nu-i ceva de neimaginat. Dar nu mai e vorba doar de design și artificii, ci Samsung transmite un mesaj al maturizării. Un semn pentru așa ceva e One UI. E interfața creată pentru Android Pie și deja disponibilă ca actualizare pentru Samsung Galaxy S9 și Galaxy Note 9. Și va veni pe cât mai multe telefoane.

Odată cu One UI, Samsung trece într-o nouă etapă. A creat-o în jurul experienței de folosire a utilizatorului și a renunțat la câteva funcționalități inutile. De la Touch Wiz până în prezent, compania a tot încercat să găsească un balans decent între opțiuni și design. Abia cu One UI a ajuns în acel punct, iar Samsung Galaxy S10 e primul telefon care să beneficieze de ea pe deplin – mai ales cu acel ecran imens întins pe toată fața telefonului.

Samsung promite că e o interfața optimizată de inteligență artificială. Astfel, consumul de energie e controlat „mai inteligent”, aplicațiile pe care le folosești mai des vor fi preîncărcate la orele la care ai nevoie de ele și există Bixby Routines, adică niște deprinderi ale asistentului digital care să te ajute cu sugestii. N-am mai încredere în ultima funcționalitate, pentru că n-am încredere în Bixby.

Samsung Galaxy S10 e impresionant prin ecranul imens. Totodată, văzând telefonul, pot spune că apreciez că Samsung a sărit o etapă: ecranul crestat. Sigur, l-a pus pe telefoane mai ieftine, cum ar fi seria Galaxy M, dar nu pe flagship. Așa că, anul acesta, are o soluție mai elegantă. Iar ecranul îți va fi de folosit la streaming video sau gaming – pe gaming, compania a integrat Dolby Atmos pentru sunet și susține că a îmbunătățit răcirea.

Nu în ultimul rând, Samsung Galaxy S10 suportă card microSD. N-am folosit în ultimii cinci ani un astfel de card, dar înțeleg că sunt mulți fani ai acestui mediu de stocare. Pentru aceia e bine să știe că Samsung Galaxy S10 Plus de 1 TB poate fi transformat într-un „monstru” de 1,5 TB cu card de 512 GB. N-am avut pe niciun computer atât de multă stocare și asta e posibil pe un telefon, în 2019. Sigur, prețul te rupe.

Samsung Galaxy S10 – Cel mai puternic computer pe care cei mai mulți îl vor avea

Înainte de lansarea Samsung Galaxy S10, Xiaomi, pot spune, a trollat cu lansarea unui nou telefon: Mi 9. Pe alocuri seamănă cu Samsung Galaxy S10, pe alocuri e clar un Xiaomi, iar prețul e imbatabil. Și da, cu tot acest hardware premium pe care Samsung l-a pregătit, vor fi companii dispuse să livreze ceva similar la preț mai mic. Dar odată cu Galaxy S10 – în drumul său spre maturizare – am mai descoperit o trăsătură a Samsung: încredere.

Acest telefon care, deocamdată, se prezintă excepțional transmite și încredere. Îți transmite că-ți poți face treaba și băga un serial după. Poți trage câteva poze, face un pic de muncă, băga câteva sesiuni de gaming și finaliza cu ascultat de muzică. Per total, e un computer și a devenit mai puternic.

Printre companiile producătoare de telefoane există tendința să livreze tot felul de funcționalități până în punctul saturării. A făcut și Samsung asta când a lansat Galaxy S4. Apoi, mai există tendința, în rândul acelorași companii, să renunțe la tehnologii care li se par învechite sau să introducă unele inovatoare și fără o utilitate clară.

În cursa asta se pierde, un pic, încrederea într-un brand. În toată cursa asta, Samsung a dat dovada, în ultimii câțiva ani, că a învățat, mai ales, ce înseamnă maturizarea. Eforturile sunt concentrate în noul telefon. Samsung Galaxy S10 e un mix între vechi – mufa pentru căști și microSD – și inovator – scanner de amprentă ultrasonic și inteligență artificială pe ici, pe colo. Peste toate dotările tehnice stă un ecran impresionant și când afli ce-l caracterizează, și când îl folosești.

În a doua lună din 2019, Samsung a prezentat al zecelea telefon din seria Galaxy S. Samsung Galaxy S10 e, la prima vedere, un telefon excelent. Este însă un indicator al punctului în care a ajuns telefonul modern: tehnologii excepționale în suficiente versiuni ca să fie pe măsura tuturor nevoilor. Iar dacă te apuci să te plângi de preț, atunci nu vezi imaginea de ansamblu a rafinării tehnologiei. Că, în definitiv, nimeni nu-i forțat să cumpere niciun produs electronic pe care nu-l dorește.