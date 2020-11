Când te gândești la un om care a inventat ceva, presupui că acel om este mândru de ideea sa. Din păcate, nu este întotdeauna cazul.

Numeroși inventatori au avut idei inovatoare pe care au ajuns să le regrete mai apoi, din cauza modului în care au fost ele înțelese sau folosite. Iată 10 dintre aceștia.

J. Robert Oppenheimer este cel care, în calitate de director al Laboratorului Los Alamos în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a fost creditat pentru crearea bombei atomice.

În ciuda asocierilor din trecut cu organizații de stânga, Oppenheimer a salutat oportunitatea de a juca un rol în efortul de război. Mai târziu, însă, a avut sentimente mixte în legătură cu bomba.

“Nu am remușcări cu privire la fabricarea bombei. În ceea ce privește modul în care am folosit-o, înțeleg de ce s-a întâmplat și apreciez cu ce nobilime au luat decizia acei bărbați cu care am lucrat. Dar nu am sentimentul că a fost făcut bine. Ultimatumul către Japonia – Proclamația de la Potsdam care cerea predarea Japoniei – a fost plin de platitudini evlavioase. Guvernul nostru ar fi trebuit să acționeze cu mai multă previziune și claritate în a spune lumii și Japoniei ce înseamnă bomba”, a spus el.