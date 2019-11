Creatorul internetului vrea să-și salveze creația: ce plan are Tim Berners – Lee

Considerat la scară largă ca fiind creatorul internetului, Tim Berners – Lee este unul dintre cei mai vocali critcii ai creației sale. Din fericire, are și câteva idei pentru îmbunătățirea situației.

Tim Berners – Lee a profitat de fiecare ocazie pe care a avut-o în ultimii ani pentru a critica starea actuală a internetului. Cea mai mare problemă a sa, pe lângă calitatea îndoielnică a conținutului, constă în faptul că a ajuns în 2019 să fie dominat de o mână de companii. Nu ajută nici faptul că datele private ale utilizatorilor se află în mâna acelorași companii, iar internauții au un control infim asupra modului în care sunt prelucrate și monetizate.

Părintele internetului a început această săptămână cu un plan care, odată aplicat la scară globală, ar putea facilita remedierea problemelor legate de accesibilitatea, securitatea și deschiderea internetului. Acest lucru va fi posibil prin semnarea unui document intitulat The Contract for the Web (Contractul pentru internet).

Contractul cu pricina este construit în jurul a nouă principii cheie pentru un internet mai bun pentru toată lumea. Lista include o serie de valori importante, precum promovarea accesului ieftin la internet pentru toți, respectarea intimității și datelor utilizatorilor, prevenirea tăierii accesului la internet de către organizații guvernamentale.

Nu în ultimul rând, documentul redactat de Berners – Lee insistă pe un detaliu destul de dificil de pus în aplicare în 2019. În contextul socio-politc actual la scară globală, cercetătorul vrea să construiască, prin intermediul internetului, ”comunități puternice care respectă dezbaterile publice și demnitatea umană.

Întregul său efort în acest sens este detaliat pe acest site, ar Tim Berners – Lee încurajează guvernele, companiile și cetățenii obișnuiți să promoveze aceste principii, cu scopul de ”a se asigura că lumea noastră este mai sigură, mai încurajatoare și autentică pentru toată lumea.” Din câte se pare, redactarea documentului a necesitat un efort comun de mai bine de un an, cu ajutor din partea guvernelor Franței și Germaniei, a unor companii precum Google, Microsoft, Wikimedia și The Web Foundation.