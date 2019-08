Schimbarea pe care Samsung o pregătește pe telefoanele sale, dezvăluită

Samsung a actualizat în urmă cu mai puțin de un an telefoanele sale și-a introdus One UI. Galaxy S10 și Galaxy Note 10 sunt cele două telefoane care au venit cu așa ceva preinstalat. Schimbarea, evident, nu se oprește aici.

În octombrie, Google va lansa, oficial, Android 10. E cea mai nouă versiune. Pe aceasta, Samsung va construi One UI 2.0, noua sa interfață pentru sistemul de operare. Schimbarea nu e la fel de mare ca la prima versiune, dar unele noutăți sunt așteptate de ceva timp de utilizatori. Cea mai neplăcută surpriză ar putea fi însă timpul îndelungat de așteptare pentru actualizare.

Ce pregătește Samsung pentru Android 10

Samsung Galaxy S10 și Galaxy Note 10 vor primi, cu siguranță, noua versiune primele. La nivel vizual, noua One UI nu a fost schimbată prea mult. Butoanele, atunci când folosești așa ceva, vor fi tot la bază, vei putea să le schimbi ordinea și pictogramele vor arăta la fel (în mare parte).

E schimbat însă modul de navigare prin gesturi. În loc de trei zone, va fi una singură – că pe iOS și pe Android stock. Practic, Samsung preia ce-a integrat Google. În partea de jos vei regăsi o bară orizontală pe care o vei folosi.

Prin gesturi, închizi aplicații sau intri în meniul de trecere printre cele deja deschise. Butonul Back, pe care acum îl poți avea pe ecran sau la baza acestuia pentru glisare, trece la marginea ecranului, în dreapta. Ca să ajungi la ultimele aplicații folosite, glisezi pornind de la bara de jos până la jumătatea ecranului.

Dacă va fi replicat calendarul de la One UI, Samsung va actualiza în primele luni Galaxy S10 și Galaxy Note 10, în toate versiunile. Din primăvara anului viitor te poți aștepta ca Android 10 cu One UI 2.0 să ajungă pe Galaxy S9, Note 9 și, eventual, seria Galaxy A din 2019. În cam un an ar trebui să ajungă și pe telefoane mai vechi, cum ar fi Note 8 sau chiar Galaxy S8.