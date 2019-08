VIDEO Samsung Galaxy Note 10, supus testului extrem de rezistență

Samsung Galaxy Note 10 va fi curând în toate magazinele din România. Sigur ai vrea unul acasă, dar te-ai întrebat cât de rezistent e la zgârieturi și foc? E în regulă dacă da, că l-a supus cineva unui test riguros ca să știi la ce să te aștepți.

Samsung Galaxy Note 10 e disponibil în două versiuni: ecran de 6,3 inci și de 6,8 inci. Și sunt aproximativ la fel, minus un senzor 3D pe versiunea Plus și modem 5G tot pe Plus. Hardware de top, ecran excepțional și încărcare rapidă cu funcție de încărcare wireless reversibilă. S Pen e mai util ca niciodată și la fel de util e să conectezi telefonul la laptop și să accesezi mai ușor toate fișierele.

Pe lângă toate recenziile care vor apărea, JerryRigEverything o are, cu fiecare telefon nou, pe cea mai așteptată: cum rezistă telefonul? În videoul cu Samsung Galaxy Note 10, el zgârie telefonul cu un cuter, îi dă foc cu bricheta și încearcă tot felul de unelte pe ecranul neprotejat al telefonului.

La final, el încearcă să îndoaie Samsung Galaxy Note 10. N-are mare succes, dar asta ar trebui să fie vestea bună pentru tine ca utilizator. Modelul pe care l-a exploatat el în ceea ce ar putea fi un video care să te lase cu ochii în lacrimi e un Samsung Galaxy Note 10.

Cum faci diferența între versiunile de Samsung Galaxy Note 10

Cea mai mare diferență e, evident, dimensiunea. Plus e mai înalt și mai lat. Apoi, pe spate, în zona camerelor foto, Samsung Galaxy Note 10 Plus are senzorul 3D suplimentar. Dincolo de asta, arată și funcționează la fel. Mai jos ai și specificațiile, să le compari mai ușor.

Samsung Galaxy Note 10 de 6,3 inci

Ecran de 6,3 inci Dynamic AMOLED cu HDR10+ și rezoluție Full HD+

Stocare de 256 GB, fără slot pentru card microSD

Memorie RAM de 8 GB (versiunea 5G, care nu va fi decât în Coreea de Sud, beneficiază de 12 GB)

Procesorul este Exynos 9825 (pentru România)

Camerele foto de pe spate: 12 MP cu diafragmă variabilă f/1.5-2.4 clasică, 12 MP pentru zoom 2x, 16 MP pentru ultrawide

Camera de selfie e de 10 MP

Bateria este de 3.500 mAh și poate fi încărcată mai repede cu un încărcător de 45 wați pe care îl poți cumpăra separat. Cel din pachet e de 25 wați

Încărcarea wireless e de 15 wați – Fast Wireless Charging 2.0

Are un S Pen dotat acum și cu giroscop pentru control prin mișcare în anumite aplicații

Sistemul de operare este Android 9 Pie cu interfața One UI dezvoltată de Samsung

Nu mai are mufă pentru căști

Samsung Galaxy Note 10 Plus de 6,8 inci