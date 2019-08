Telefoane ieftine la eMAG: Samsung are modele de top la preț mic

Când cauți un telefon nou, ar trebui să te uiți și dacă nu cumva e cu preț redus. La eMAG am găsit câteva modele Samsung la care sigur ar trebui să fii atent. Și nu sunt orice telefoane, ci unele lansate recent de companie sau care și-au dovedit capacitățile în ultima vreme.

De fiecare dată când cauți un telefon ieftin la eMAG, trebuie să arunci o privire și la categoria de resigilate. Acolo sunt discounturi excelente la cele mai multe modele. Partea și mai bună e că telefoanele sunt în condiție deosebită. De cele mai multe ori a fost deschis ambalajul original, iar telefonul a fost retunat. Am căutat modele Samsung la preț bun și-am făcut lista de mai jos.

Telefoane ieftine la eMAG: cele mai bune modele Samsung de la resigilate

Când Samsung a anunțat ca Android 9 Pie cu interfața One UI o să fie disponibil pe modelele din 2018, asta a însemnat o viață nouă pentru ele. Un exemplu este Galaxy S9 Plus, care încă are un hardware bun și la eMAG e la preț redus. Are 64 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și două camere principale. Îl găsești aici.

Un model care încă face față tuturor sarcinilor este Galaxy Note 8. Acesta e la un preț foarte mic la eMAG, are hardware bun și două camere foto. Telefonul are 64 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și un ecran deosebit. Îl iei cu preț mic de aici.

Dintre cele noi nu poate fi uitat Galaxy S10 Plus. E telefonul lansat de Samsung în primăvară, are 128 GB spațiu de stocare și 8 GB memorie RAM, iar ecranul este cel mai bun de anul acesta. Unde mai pui că la eMAG sunt numeroase oferte la resigilate. Cel mai mic preț e aici, dacă vrei să faci o achiziție bună.

Samsung Galaxy A70 are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și e unul dintre cele mai răsărite telefoane mid-range de anul acesta. Iar acum are și reducere masivă, pe care o găsești aici.

În fine, un model spectaculos este și Galaxy Note 9 cu 512 GB spațiu de stocare. Pe scurt, n-ai cum să rămâi fără spațiu. Mai are și 8 GB memorie RAM, iar sistemul de operare e cel mai nou. A intrat la resigilate, cu câteva oferte foarte bune. Aruncă o privire și cumpără telefonul de aici.