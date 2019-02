Samsung Galaxy S10: specificații pentru cel mai popular model Samsung

Samsung Galaxy S10 a fost cel mai așteptat telefon al companiei. Și, în sfârșit, a fost prezentat oficial. Acesta e modelul standard pe care, foarte probabil, îl vei vedea peste tot.

Samsung Galaxy S10 va fi disponibil în trei versiuni – fără a pune la socoteală modelul 5G. Cel de acum e modelul standard cu ecran rezonabil de mare (sau mic) și cu hardware excelent.

Samsung Galaxy S10 e o versiune intermediară între Samsung Galaxy S10e și Galaxy S10 Plus. Are, în primul rând, un ecran de 6,1 inci QuadHD+ cu raport de aspect 19:9 (da, e perforat – Infinity-O, cum numește Samsung acest ecran). Ce are special e calitatea ecranului. E un Dynamic AMOLED mai luminos, compatibil HDR10+ și cu culori ceva mai bune decât vechiul Super AMOLED.

Samsung Galaxy S10 are și trei camere foto pe spate într-o distribuție similară celei de pe Galaxy Note 9 la care a mai fost adăugat un senzor. Astfel, e un senzor de 16 megapixeli f/2.2 pentru imagini ultra wide. Al doilea senzor e unul clasic pentru Samsung: 12 MP cu diafragmă variabilă f/1.5 și f/2.4, stabilizare optică și sistemul dual pixel pentru autofocalizare mai rapidă. Cel de-al treilea e unul de 12 MP f/2.4, cu stabilizare optică, care va fi folosit pentru zoom.

Are și o cameră de selfie de 10 MP cu f/1.9. Camera ocupă locul din dreapta sus, unde e perforat ecranul.

Samsung Galaxy S10 poate fi cumpărat în două versiuni. Una cu 8 GB memorie RAM cu 128 GB spațiu de stocare și alta cu 8 GB RAM cu 512 GB. Da, suportă card microSD până la 512 GB. Per total, îți faci un telefon de 1 TB, ca la Galaxy Note 9, dacă alegi a doua variantă.

Beneficiază de încărcare wireless, dar și de PowerShare, opțiunea Samsung prin care poți încărca wireless și alte dispozitive. Are și un procesor pe 8 nanometri, Exynos 9. Bateria este de 3.400 mAh.

Sistemul de operare este Android Pie cu interfața One UI disponibilă deja pe Samsung Galaxy S9 și Galaxy Note 9. Toată linia Samsung Galaxy S10 are sistemul acesta de operare.

Autentificarea biometrică se face printr-un scanner ultrasonic de amprentă integrat în ecran. E mai precis decât cel optic, folosit de alți producători. Prețul estimat pentru România e, în funcție de versiune, între 4.300 și 5.500 de lei.