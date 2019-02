Samsung Galaxy S10 Plus: tot ce are special cel mai puternic telefon

Samsung Galaxy S10 a fost cel mai așteptat telefon al companiei. Odată cu el, Samsung a anunțat și cel mai puternic telefon pe care l-a produs vreodată (și nu-i 5G).

Samsung Galaxy S10 va fi disponibil în trei versiuni – fără a pune la socoteală versiunea 5G care va fi lansată la un preț mare. Ca în fiecare an, remarcabil ca hardware e modelul Plus. În acest caz, Samsung Galaxy S10 Plus are și un hardware impresionant – chiar și în fața concurenței care aruncă cu specificații.

Samsung Galaxy S10 Plus are un ecran de 6,4 inci QuadHD+ cu raport de aspect 19:9 (da, e perforat – Infinity-O, cum numește Samsung acest ecran). Totodată, Samsung are și o denumire nouă pentru ecran: Dynamic AMOLED – mai luminos, compatibil HDR10+ și cu culori ceva mai bune decât vechiul Super AMOLED.

Samsung Galaxy S10 are și trei camere foto pe spate într-o distribuție similară celei de pe Galaxy Note 9 la care a mai fost adăugat un senzor. E un senzor de 16 megapixeli f/2.2 pentru imagini ultra wide. Apoi, e un senzor clasic: 12 MP cu diafragmă variabilă f/1.5 și f/2.4, stabilizare optică și sistemul dual pixel pentru autofocalizare mai rapidă. Cel de-al treilea e unul de 12 MP f/2.4, cu stabilizare optică, care va fi folosit pentru zoom. Noutatea e senzorul pentru ultra wide.

Spre deosebire de Samsung Galaxy S10e și Galaxy S10, versiunea Plus are și cameră duală de selfie. Păstrează senzorul de 10 MP cu f/1.9 la care se adaugă unul de 8 MP f/2.2 care va fi folosit ca să măsoare adâncimea de câmp. Astfel, portretele ar trebui să iasă mai bine (cu o defocalizare mai bună a fundalului).

Samsung Galaxy S10 Plus va fi disponibil în trei versiuni, dar cele mai scumpe ar trebui să te intereseze. E vorba de una cu 8 GB memorie RAM cu 128 GB spațiu de stocare. Urmează cea cu 8 GB și 512 GB și spate din ceramică. În fine, cea mai performantă versiune are 12 GB RAM și 1 TB de stocare. La fiecare dintre ele poți adăuga un card microSD de până la 512 GB, ceea ce înseamnă că ultima versiune poate avea 1,5 TB de stocare.

Samsung Galaxy S10 Plus beneficiază de încărcare wireless, dar și de PowerShare, opțiunea Samsung prin care poți încărca wireless și alte dispozitive. Are și un procesor pe 8 nanometri, Exynos 9, iar bateria este de 4.100 mAh. Autentificarea biometrică se face printr-un scanner ultrasonic de amprentă integrat în ecran. E mai precis decât cel optic, folosit de alți producători.

Sistemul de operare este Android Pie cu interfața One UI disponibilă deja pe Samsung Galaxy S9 și Galaxy Note 9. Toată linia Samsung Galaxy S10 are sistemul acesta de operare. Prețul estimat pentru România e, în funcție de versiune, între 4.500 și peste 7.000 de lei.