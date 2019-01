Funcția surpriză de pe Samsung Galaxy S10 va profita de bateria mare

Samsung Galaxy S10 va fi prezentat pe 20 februarie. Mai sunt câteva săptămâni până atunci și suficient timp să aflăm alte noutăți care vor ajunge pe acest smartphone.

Samsung Galaxy S10 va avea ecran perforat, cel mai bun procesor, un hardware de top pentru 2019, dar și încărcare wireless. Bine, funcționalitatea asta nu-i o surpriză pentru un Samsung, dar e o surpriză că Galaxy S10 va putea încărca alte telefoane.

De așa ceva e în stare și Huawei Mate 20 Pro, primul smartphone high-end care a venit cu o așa funcție. Opțiunea asta pe Samsung Galaxy S10 ar purta numele „Powershare” și ți-ar permite să îți transformi telefonul în baterie externă pentru ceilalți.

Conform informațiilor de până acum, această încărcare wireless reversibilă va fi disponibilă pe toate versiunile lui Samsung Galaxy S10, indiferent de preț și specificații.

În ceea ce privește capacitatea acumulatorului din Samsung Galaxy S10, ultimele informații au venit de la Ice Universe, celebru pentru dezvăluirile sale legate de telefoane. Acesta susține că bateria lui Samsung Galaxy S10 Plus va fi de 4.100 mAh.

Totuși, asta nu înseamnă că Samsung Galaxy S10 va fi mai gros decât predecesorul său, ci chiar va fi mai subțire. Galaxy S9 Plus are o grosime de 8,5 mm, în timp ce Galaxy S10 Plus ar avea o grosime de doar 7,8 mm.

În ceea ce privește alte noutăți, a apărut și o serie foto cu cele două versiuni pe care le vei vedea cel mai des în magazinele online: Galaxy S10 standard și Plus. Mai sunt însă așteptate două versiuni: una Lite, cu ecran de 5,8 inci, și una 5G cu cel mai puternic hardware pe care Samsung l-a folosit vreodată.

Chiar dacă nu vei pune mâna pe Galaxy Galaxy S10 cu 5G, tot vei avea o alternativă excelentă sub forma lui Samsung Galaxy S10 Plus. Te poți aștepta la un hardware de top cu 8 GB, cel puțin 128 GB spațiu de stocare, cel mai nou procesor și materiale mai bune pentru carcasă. Se vehiculează că Samsung va folosi spate din ceramică. Acest material e mult mai rezistent la zgârieturi și chiar impact decât sticla, dar asta va duce la creșterea prețului și greutății.