Cum ar arăta Game of Thrones în Silicon Valley. Cine ar fi Jon Snow?

Personajele din Game of Thrones și șefii de compani din Silicon Valley ar putea avea mai multe în comun decât ar părea la o primă vedere.

Atât eroii din Westeros, cât și șefii de compani ar avea mai multe lucruri în comun. Cei de la Mashable s-au gândit la asemănări și au potrivit personajele din realitate din Silicon Valley cu cele fictive din universul Game of Thrones.

Fără alte adăugiri acestea sunt combinațiile:

Mark Zuckerberg – Night King

Șeful Facebook ar avea aceeași cruzime ca a unui zombi de 8000 de ani. Caută să-și extindă regatul și în curând acesta ar putea fi plin de hoarde de morți. El a încercat să arate că celor de la Facebook le pasă de utilizatori mai mult decât de cifre, dar șeful Facebook a demonstrat, de mai multe ori, că nu-l interesează decât de veniturile companiei.

Bill Gates – Ned Stark

Bill Gates îți aduce aminte de Ned Stark datorită personalității lui și datorită faptului că vrea să facă fapte bune. Ned a plecat la război cu Robert Baratheon, a salvat un orfan de la moarte și încearcă să fie un om bun într-o lume rea. Gates este renunmit pentru actele de filantropie, dar, la fel ca Ned, poate fi periculos atunci când vrea.

Jeff Bezos – Cersei Lannister

Nu ajungi să stai pe Tronul de Fier și să fii cea mai bogată persoană din lume fiind o persoană drăguță. Cersei și șeful Amazon dețin multă putere și au averi mari, iar asta datorită modului dur de a conduce. Este cunoscut faptul că angajații Amazon muncesc pe rupte și că Amazon are o strategie de achiziții agresivă.

Jack Dorsey – Brann Stark

Jack Dorsey este un băiat deștept, dar și ciudat, la fel ca Brann. Cea mai recentă dovadă este regimul său alimentar și stilul de viață.

Dara Khosrowshahi – Daenerys Targaryen

Atât Dara, cât și Dany au ajuns la conducere când era mai dificil. Dara trebuie să rezolve problemele cauzate de fondatorul Uber Travis Kalanick, iar Daenerys încearcă să recucerească tronul, însă trebuie să rezolve o sumediene de probleme înainte să aibă o șansă să facă asta.

Susan Wojcicki – Jon Snow

Wojcicki a fost unul dintre primii angajații ai Google și din 2014 este CEO al YouTube. La fel ca Jon, a crescut în cadrul unei familii, dar a trebuit să demonstreze ce poate face în altă parte. De asemenea, ambele personaje au abordat problemele la care nu se așteptau. Jon încearcă să păstreze Nordul în siguranță, în schimb zidul a fost distrus și Night King a venit în Westeros. Wojcicki a crescut veniturile YouTube foarte mult și a transformat YouTube într-o super putere, dar acum platforma a devenit un loc perfect pentru extremiști.

Tim Cook – Sansa Stark

Sansa Stark, la fel ca și Tim Cook, se gândește foarte mult pe termen lung. Nu conduce războaie ca Jon Snow, dar are strategii pe termen lung care se dovedesc câștigătoare. Tim Cook face ceva similar cu Apple și reușește să crească veniturile companiei, chiar dacă iPhone-ul, produsul vedetă, nu o duce foarte bine.

Sheryl Sandberg – Tyrion Lannister

Un jucător important este cel care deține titlul de „hand of the king” sau cel de „chief of operations”. Sandberg s-a dovedit a fi un jucător foarte important pentru Facebook și s-a aflat în spatele multor decizii care au ajutat compania să-și crească veniturile.

Sundar Pichai – Jaime Lannister

Jamie Lannister este un personaj controversat și pare prins între bine și rău. Pinchai pare prins într-un rol similar la Google. A făcut modificări binevenite la Google, dar a fost și cel care a apărat motorul de căutare cenzurat pentru piața din China. Vom vedea, într-un final, de care parte rămân cei doi.

Elon Musk – Tormund

Amândoi sunt lideri neînfricați care luptă pentru ceea ce este al lor. Amândoi se luptă cu inamici uriași, fie că e vorba de uriași la propriu sau la figurat, precum industria auto. În același timp, atât Musk, cât și Tormund sunt puțin nebuni.