Îl mai ții minte pe „Mad” Mike Hughes, omul care a vrut să demonstreze că Pământul este plat cu propria lui rachetă? Ei bine, omul s-a întors cu idei noi.

Să facem o mică recapitulare, înainte de orice. Hughes a încercat prima oară să zboare cu racheta personală în noiembrie 2017, când l-au oprit cei de la Bureau of Land Management. La sfârșitul lui ianuarie 2018, Hughes era deja din nou pe poziții, cu un nou loc de lansare și o nouă rachetă construită acasă. La mult așteptata lansare (pentru care unii au plătit pentru a o vedea), racheta nu a decolat. Hughes a ieșit din rachetă și a spus: „Am tras de piston de cinci ori. Am luat în considerare să lovesc în duza rachetei pe dedesubt. Dar nu poți băga pe cineva acolo. O să te ucidă. O să te opărească până la moarte. O să îți spulbere pielea și mușchii de pe oase”.

A trecut și asta, iar Hughes nu s-a lăsat doborât, astfel încât în martie 2018 a decolat într-un final cu racheta lui personală. A reușit să ajungă la 600 de metri în aer, înainte să aterizeze forțat în deșertul Mojave. Bărbatul nu a spus dacă experimentul i-a întărit sau nu credința în teoria Pământului plat, dar cert este că a fost fericit.

Ce vrea să facă acum „Mad” Mike Hughes

A trecut mai bine de un an de atunci, iar Hughes a anunțat că vrea să își împingă limitele chiar mai departe, bazându-se pe ce a învățat în 2018. De data aceasta, are de gând să își încerce norocul din Antarctica. Își va anunța planul exact în mai, la convenția „Flat Earth: Exit the Matrix Expo” din Las Vegas.

La conferință, Hughes urmează să anunțe o lansare de rachetă spre „marginea spațiului” și o „expediție în Antarctica cu scopul de a ajunge la marginea lumii… pentru a demonstra odată și pentru totdeauna că Pământul este plat”.

Bărbatul speră să ajungă cu racheta la linia Kármán, aflată la 101 kilometri deasupra Pământului, unde începe oficial spațiul. „În acest fel, vom vedea ce formă are roca asta cu adevărat”, a zis Hughes. „Mai mulți oameni se vor uita la asta decât cei care s-au uitat la falsa aterizare pe Lună. Va fi un eveniment incredibil, incredibil. Oamenii vor vedea ce văd eu pentru trei ore acolo sus și înapoi și se vor putea hotărî singuri”.