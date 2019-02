IMPRESII Anthem ar putea fi încă un eșec pentru Electronic Arts

Anthem, următorul joc Bioware, și o nouă vacă de muls pentru Electronic Arts, promite să fie distractiv însă are câteva probleme, pare că suferă de disonanță cognitivă și ar putea fi un nou eșec pentru EA.

Electronic Arts are nevoie de un nou hit, pe lângă jocurile de sport Fifa și Madden, deoarece atât Battlefield V (2018) cât și Star Wars Battlefront II (2017) au avut vânzări dezamăgitoare. Speranțele se pun pe Anthem, dar demo-ul indică că jocul ar putea fi încă un eșec pentru studioul de jocuri.

Disonanța cognitivă este o tensiune (un conflict interior) care apare atunci când o persoană are în același timp două opinii care nu numai că nu se susțin, dar se exclud. Jocul Anthem „suferă” de acest lucru din cauza modului în care este structurat.

Cei de la Bioware (influențați sau nu, presați sau nu de EA) au ales să transforme un sci-rpg precum Mass Effect (care s-a bucurat de un succes important) într-un joc online de tip live service (adică o metodă mai bună de a face mai mulți bani pe o perioadă îndelungată).

Ei au ales să îmbine povestea și stilul role-playing cu modul de joc online, ceea ce poate suna bine în teorie, dar în practică nu este chiar așa. Drept urmare, jocul este împărțit în două: modul third-person shooter în lumea pe care o împarți cu alții și modul first-person atunci când vorbești cu NPC-urile și când primești misiunile, unde ești singur cuc.

Atunci când ești în modul first person, fiecare persoană este în lumea lui, populată doar de NPC-uri, fără a vedea vreo altă persoană reală. Practic, aici jocul se comportă ca unul single player. Numai că, atunci când treci să faci misiunile, jocul te „obligă” să le duci la capăt alături de alte persoane (care și ele au aceeași misiune ca și tine).

Poți să faci misiunea de unul singur, dar, cel puțin în demo, este o activitatea intensă și cam plictisitoare (cu boss-ul de la finalul unei misiuni m-am plictisit să trag în el și am rămas, într-un final, fără gloanțe, înainte să mor). Cu un party de patru persoane a fost mult mai simplu. Vrei nu vrei, ar fi mai bine să joci alături de alții.

Mai mult, în timpul misiunii pe care o faci cu alte persoane, vocea (NPC-ul care ți-a dat misiunea) ți se adresează la singular. „Păi, stăi nene că eu mai sunt cu alți trei flăcăi aici sau te prefaci că nu există?”.

Aici este o problemă la nivel narativ (disonanța cognitivă). În oraș sunt singurul care se duce să facă un anumit lucru, iar în lume mai găsesc și alții care fac același lucru. Este o problemă destul de grav, din punctul meu de vedere pentru că dacă elementul de poveste se pierde atunci Anthem își pierde jumătate din valoare.

Anthem are gameplay fun, dar riscă să devină repetitiv

La nivel de gameplay lucrurile stau mai bine și cu Anthem îți poți satisface fanteziile de Iron Man. Odată ce ai pus costumul pe tine, jocul devine foarte distractiv. Este absolut satisfăcător să zbori în lumea dezvoltată de Bioware. Zborul poate fi folosit ca mijloc de deplasare, dar și în luptă, te poți feri de focul inamicilor, poți să planezi deasupra lor în timp ce dai cu rachete în ei și așa mai departe.

Acest element de gameplay îi dă un plus de profunzime jocului și-l face să iasă în evidență față de restul jocurilor de acest gen (The Division sau Destiny). Pe lângă două arme, ai la dispoziție și două abilități și o „ultimată”. În demo începi ca ranger de nivel 10, apoi la nivel 12 poți alege un alt costum (te poți gândi ca la o altă clasă): Storm (controlează elemente precum foc, gheață etc), Colossus (costum uriaș, arme uriașe) sau Interceptor (agil și concentrat pe atacuri de aproape, de tip melee).

Eu am ales Storm și am fost mulțumit de clasă. Are abilități ce dau un damage mare, sunt satisfăcătoare din punct de vedere vizual și este plăcut să faci combo-uri cu acestă clasă. În demo doar o singură clasă poți încerca, dar în jocul final vei putea să schimbi între cele patru după placul inimii, ceea ce este grozav deoarece elimină nevoia să faci mai multe personaje, adică să nu mai pierzi timp.

După cum ziceam, jocul este distractiv, dar cele trei misiuni pe care le-am făcut în demo au fost asemănătoare și toate erau de acest tip: mergi acolo, ucide tot, ia lucrul ăsta și du-l dincolo și ucide un boss. E doar un demo, dar dacă eram în locul Bioware aș fi vrut să le arăt oamenilor ce am mai bun, ca să-i conving.

Vizual jocul este excelent. Mi-a plăcut mult lumea pe care a creat-o Bioware și este plină de cascade, de munți, de vegetație sau de peșteri. Am jucat jocul pe setări Ultra și efectele speciale, costumul, totul arată extrem de bine. Aici nu am nimic de reproșat și o să ai nevoie de ceva putere dacă vrei să rulezi jocul pe setări grafice Ultra la o rezoluție mai mare de Full HD.

Pe scurt:

Sunt îngrijorat de modul în care este structurată povestea, dar sper să fie una bună.

Îmi place faptul că poți juca cu toate costumele (clasele).

EA/Bioware promite că va oferi conținut DLC gratuit, iar asta este o veste bună.

Sunt îngrijorat totuși de modelul cu microtranzacții pentru costume și alte elemente cosmetice (doar vorbim de EA aici).

Îmi place ideea că jocul nu are PvP (m-am săturat de competivitate în orice joc online)

Jocul nu pare să aibă prea mult conținut după ce termini povestea principală. Asta ar putea fi o problemă.

Din păcate, jocul nu m-a convins să fac o precomandă. Anthem poate fi distractiv, dar nu pare că este jocul la care speram de la Bioware.