Primul telefon pliabil e dezamăgitor, inutil și o idee extrem de proastă

Primul telefon pliabil din lume a fost adus la CES 2019 ca lumea să-l vadă și să se minuneze. L-am văzut și nu-i nimic impresionant în ceea ce face.

În 2013, Samsung a făcut „greșeala” de-a prezenta un concept de telefon pliabil care devine tabletă. Cinci ani mai târziu, au apărut tot mai multe despre zvonuri despre materializarea acelui concept. Totul a culminat cu prezentarea dispozitivului Samsung, dar la câteva zile după ce chinezii de la Royole au făcut asta. Compania asta e specializată în ecrane pliabile folosite în tot felul de cazuri, iar trecerea spre un telefon era firească.

La CES 2019, am avut ocazia de-a vedea mai aproape telefonul FlexPai pliabil, am pus mâna pe el și am vrut doar să îl pun pe jos, să torn benzină pe el și să-i dau foc până când nimeni nu va mai dori un așa dispozitiv. Sigur, e un prototip, încă nu-i acolo unde sunt dispozitivele din filme SF, dar tocmai asta îl face inutil acum.

Ca specificații, FlexPai de la Royole stă admirabil. Are un procesor Snapdragon 855 de la Qualcomm – va deveni standard în toate telefoanele de top -, are 6 sau 8 GB RAM și poate fi cu cumpărat cu 128 sau 256 GB de spațiu. Sunt și două camere: 16 și 20 megapixeli, are Android Pie și un preț de cel puțin 1.300 de dolari.

Funcționează în realitate fix cum se laudă compania. Îl pliezi și ai un telefon, îl extinzi și obții o tabletă cât de cât generoasă. Partea proastă e că telefonul nu se extinde niciodată perfect, nu obții o suprafață plată pe care să lucrezi. Iar când e pliat nici asta nu se întâmplă foarte precis, ci te alegi cu un fel de dispozitiv cu două ecran și-o curbură ciudat de mare la mijloc.

Telefonul arată excelent în vitrină, mai puțin în folosire. Îmbinarea de la mijlocul ecranului e deosebit de firavă, iar scenariile de utilizare sunt extrem de limitate. Reiau: e un prototip și, cu siguranță, în cinci ani acest concept de dispozitiv va fi mai bine primit. Ceea ce mă duce la o concluzie sumară: atât Samsung, cât și Royole s-au grăbit să anunțe așa ceva.

Cu aceste două anunțuri, ambele companii au riscat să nu pice pe timpul potrivit unui astfel de dispozitiv, iar peste trei ani să vină altă companie cu un smartphone pliabil și acela să aibă succes.

Cele mai mari lipsuri pentru un telefon pliabil

Așa cum am văzut și în cazul televizorului rulabil de la LG, tehnologia OLED e acolo. Ecranul poate fi pliat și rulat, dar problema e cu restul telefonului. A, și mai e problema cu reproducerea culorilor în zonele de pliere. Bateria are nevoie de un spațiu al ei, camera foto, de asemenea, trebuie poziționată astfel încât să poată fi folosită indiferent cum ții dispozitivul, iar în ambele scenarii – telefon și tabletă – trebuie să ai un gadget util.

Lăudabil pentru Royole e că a adaptat destul de bine sistemul de operare, ca să sesizeze când e tabletă și când e telefon. Dar totul e lent, totul e parcă e înghesuit în ceva ce n-ar trebui să fie. Totodată, avem acest hardware sub forma FlexPai, dar nu avem software și ăsta e un mare minus.

Sigur, nimeni nu se aștepta ca 2019 să fie anul telefonului pliabil și încă suntem departe de conceptul din Westworld. Ce am văzut însă la CES 2019 a fost fix disperare: Royole a vrut atenția cuvenită lansării unui astfel de dispozitiv (înaintea Samsung) și la capitolul imagine a reușit. Nici nu cred că cineva de-acolo și-a făcut vreun plan în a da lovitura cu adevărat.