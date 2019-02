Experimentul cu copii modificați genetic ar fi fost finanțat de China

He Jiankui a creat primii copii modificați genetic. Copiii sunt două fetițe gemene, cu numele de Lulu și Nana. Ele au fost concepute in vitro, doar că în momentul în care s-a format embrionul, ADN-ul lor a fost modificat. Oamenii de știință au modificat gena CCR5, pe care virusul HIV o atacă atunci când infectează corpul uman. De când lumea a aflat de experiment, au urmat mai multe drame în care He Jiankui ba a căutat să își justifice în fața lumii experimentul, ba a dispărut, ba a fost găsit, ba a anunțat că se va naște un alt copil modificat genetic.

Acum însă, documentele văzute de site-ul medical STAT arată că cercetarea cu copiii modificați genetici ar fi fost finanțată de trei instituții guvernamentale din China, printre care ministerul de științe chinez. Nu există vreo dovadă care să arate că vreuna din instituțiile care au finanțat cercetarea a știut la ce sunt folosiți banii, dar unii oameni din comunitatea științifică sugerează că guvernul chinez ar fi avut totuși idee, la fel cum unii cercetători știau deja de experiment înainte ca acesta să fie făcut public.

„Nu cred că He Jiankui ar fi putut să o facă fără încurajarea guvernului de a înainta”, a explicat bioeticianul Jing-Bao Nie de la University of Otago din Noua Zeelandă. „Vor ca el să fie țapul ispășitor, pentru ca toți ceilalți să fie curățați de vină. Dar asta ar deghiza eșecuri instituționale serioase”.

Potrivit STAT, fondurile de la guvernul chinez au permis – fie direct, fie indirect – cercetării cu copii modificați genetic să se desfășoare. Cele trei instituții ale guvernului chinez care ar fi finanțat cercetarea au fost Ministerul Chinez de Știință și Tehnologie, Comisia de la Shenzen de Știință și Inovație a Tehnologiei și Universitatea de Sud de Știință și Tehnologie.

Fondatorii ar fi apărut în slide-urile de prezentare ale cercetării realizate de echipa lui He Jiankui, în formularele de consimțământ ale pacienților și într-un registru al testelor clinice. Chiar și așa, nu există vreo dovadă clară care să arate că organizațiile guvernamentale ar fi finanțat de bunăvoie cercetare – este posibil ca He Jiankui să fi enunțat intenționat sursele guvernamentale în documente pentru a-și oferi singur credibilitate.

Dacă însă sursele anunțate chiar au contribuit în cunoștință de cauză la cercetare, atunci asta contrazice tot ceea ce au spus autoritățile din China până acum – anume că nu au știut despre cercetare. „China trebuie să recunoască că este o problemă”, a zis bioeticianul Hank Greely, de la Stanford University. „Chiar dacă He a acționat singur, ceea ce este un mare dacă, ar trebui să existe instituții care ar fi putut să prevină asta”.